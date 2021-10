BNP Paribas Lança Nova Campanha Filantrópica com Programa Independente Sem Fins Lucrativos, The Forgotten International

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--tO BNP Paribas, um banco internacional de liderança, tem o prazer de anunciar hoje o lançamento de uma nova campanha de notas estruturadas beneficiando The Forgotten International, o programa independente de desenvolvimento sem fins lucrativos para aliviar a pobreza.

As doações arrecadadas com a campanha irão beneficiar especificamente um dos projetos importantes da organização sem fins lucrativos em La Comunidad de Niños Sagrada Familia, uma grande escola, orfanato e clínica médica no Peru, que abriga mais de 1.000 crianças. O BNP Paribas doará ao The Forgotten International uma parte dos rendimentos do banco provenientes da venda de notas de produtos estruturados. A doação irá cobrir milhares de refeições para crianças abrigadas no orfanato.

Nathalie Texier-Guillot, Chefe de Vendas de Ações da BNP Paribas nos EUA, disse, "A BNP Paribas tem uma longa história de retribuição a grupos necessitados em todo o mundo. O lançamento de hoje de nossa campanha de doações é outro exemplo desta filosofia em ação. Esta doação ajudará uma organização que foi severamente atingida pela pandemia de Covid-19, apenas para ver suas necessidades continuarem se expandindo. O compromisso e o trabalho de Tom Nazario são muito inspiradores e estou ansioso por fazer uma parceria com The Forgotten International para impactar positivamente a vida de crianças da Sagrada Familia."

Thomas Nazario, Fundador do The Forgotten International, comentou: "Em um mundo que está sendo desafiado em tantas frentes, hoje todos os indivíduos, empresas, corporações e governos devem fazer sua parte para ajudar os mais vulneráveis. Mais recentemente, muitos estão simplesmente sofrendo com a incapacidade de adquirir alimentos de que precisam para sobreviver. Através desta iniciativa, estamos muito gratos que a BNP Paribas dos EUA esteja fazendo parceria conosco outra vez no The Forgotten International para ajudar a alimentar as mais de 1.000 crianças na Escola e Orfanato da Sagrada Familia no Peru. Eu os aplaudo em seus esforços para ajudar aqueles que, em muitos casos, são simplesmente pobres demais para viver sem a ajuda de outras pessoas."

A BNP Paribas tem um longo histórico de comprometimento com sua comunidade mundial. A empresa trabalhou em estreita cooperação com a The Forgotten International e a Escola e Orfanato Sagrada Familia por vários anos, e viu funcionários viajarem ao Peru para ajudar nos esforços locais. Além disto, o Grupo de Mulheres no Mercado Mundial da empresa organizou uma campanha de arrecadação de fundos liderada por funcionários para ajudar este projeto em 2019. Nesta última campanha filantrópica, a BNP Paribas financiará o custo das refeições diárias de uma criança na Escola e Orfanato da Sagrada Família para cada US$ 10.000 em notas de produtos estruturados adquiridos pelos clientes do banco.

La Comunidad de Niños Sagrada Familia

Fundada há mais de 30 anos em Ventanilla, Peru por Miguel Rodríguez, La Sagrada Familia floresceu. Começando como um lugar seguro para as crianças de rua dormirem, La Sagrada Familia se expandiu, primeiro se tornando uma grande escola, orfanato e clínica médica e, a seguir, introduzindo oficinas vocacionais para crianças que precisam encontrar emprego. Miguel veio para esta missão depois de passar por uma tragédia familiar e agora coloca sua energia em fornecer amor e carinho a todas as crianças que vêm a esta comunidade. Ex-alunos da Sagrada Família agora trabalham como professores, advogados e outros profissionais de sucesso. O orfanato agora tem mais de 1.000 crianças na escola.

The Forgotten International

A missão do Forgotten International é desenvolver programas que aliviem a pobreza e o sofrimento associado à pobreza, tanto nos EUA como no mundo, em particular, aquela vivida por mulheres e crianças.

Para mais informação, acesse www.theforgottenintl.org.

Sobre a BNP Paribas

O BNP Paribas é o banco líder da União Europeia e um jogador-chave no banco internacional. Opera em 68 países e tem mais de 193.000 funcionários, incluindo quase 148.000 na Europa. O Grupo tem posições-chave nas suas três principais áreas de atividade: Banca de Varejo para as redes de banco de varejo do Grupo e vários negócios especializados, incluindo BNP Paribas Personal Finance e Arval; Serviços de investimento e proteção para soluções de poupança, investimento e proteção; e Banco Corporativo e Institucional, voltado para clientes corporativos e institucionais. Com base no seu modelo forte, diversificado e integrado, o Grupo ajuda todos os seus clientes (particulares, associações comunitárias, empresários, PMEs, empresas e clientes institucionais) a concretizar os seus projetos através de soluções que abrangem financiamento, investimento, poupança e seguros de proteção. Na Europa, o BNP Paribas tem quatro mercados domésticos: Bélgica, França, Itália e Luxemburgo. O Grupo está implementando seu modelo integrado de banco de varejo em vários países mediterrâneos, Turquia, Europa Oriental e também por meio de uma grande rede na parte ocidental dos Estados Unidos. Como um jogador-chave na banca internacional, o Grupo tem plataformas e linhas de negócios líderes na Europa, uma forte presença nas Américas, bem como um negócio sólido e de rápido crescimento na Ásia-Pacífico.

O BNP Paribas tem implementado uma abordagem de Responsabilidade Social Corporativa em todas as suas atividades, permitindo-lhe contribuir para a construção de um futuro sustentável, garantindo ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade do Grupo.

Sobre a BNP Paribas nos EUA

O BNP Paribas construiu uma presença forte e diversificada nos Estados Unidos para apoiar sua base de clientes. O banco emprega cerca de 14.000 pessoas e está presente nos EUA desde o final do século XIX. O Bank of the West atende a mais de 2 milhões de indivíduos e pequenas e empresas por meio de uma rede de cerca de 600 agências e centros de negócios. Grandes clientes corporativos e institucionais são atendidos pela franquia do Banco Corporativo e Institucional do BNP Paribas, com presença nas principais cidades dos Estados Unidos, além de alcance global por meio de uma rede de escritórios na EMEA e APAC. O banco também oferece serviços de gestão de ativos por meio da Gestão de ativos do BNP Paribas, bem como Serviços Imobiliários e de Frotas por meio de parcerias.

Para mais informação, acesse www.usa.bnpparibas.com/en/.

