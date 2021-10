NetApp simplifie et accélère la transformation numérique pour les clients grâce à ses relations approfondies avec les principaux clouds publics

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels basée dans le cloud et axée sur les données, a annoncé aujourd’hui poursuivre sa croissance et sa dynamique, en aidant les organisations à libérer le meilleur du cloud à un coût inférieur, grâce à sa collaboration avec les trois plus grands clouds publics mondiaux.

L’expansion de NetApp dans le cloud a été motivée par ses clients et soutenue par ces partenariats, accélérant la croissance financière de NetApp ainsi que la croissance de ses clients de services de cloud public, en proposant ses solutions leaders CloudOps et ITOps aux clients existants et aux nouveaux clients potentiels. Renforçant son investissement dans le cloud, NetApp a procédé à l’acquisition de Data Mechanics pour le début de l’exercice 2022, et a annoncé ce mois-ci son intention d’acquérir CloudCheckr afin de consolider les capacités existantes d’optimisation cloud continue de la gamme Spot by NetApp.

Cette croissance, alimentée par le logiciel de gestion des données ONTAP de NetApp, qui offre un stockage partagé à haute performance destiné aux fichiers et charges de travail en bloc, a propulsé l’intégration native des services de fichiers cloud de NetApp dans chacun des principaux clouds publics.

« Les trois plus grands clouds publics mondiaux choisissent NetApp, parce que les clients choisissent ONTAP », a déclaré Anthony Lye, vice-président exécutif et directeur général des Services de cloud public chez NetApp. « Notre stratégie positionne ONTAP en tant que solution native de stockage partagé offrant des services de données enrichis au cœur des trois clouds publics. Aujourd’hui, nos partenaires de cloud public fournissent aux clients le moyen le plus simple d’accéder au cloud, en leur permettant de générer le maximum de valeur à partir de leurs données et applications. »

« L’exhaustivité de l’offre de NetApp, combinée à la capacité de répondre à un très large éventail de cas d’utilisation de stockage au-delà du stockage de fichiers dans le cloud, ainsi que la disponibilité en tant qu’offre de niveau 1 sur AWS et Azure, en fait un choix attractif », a déclaré Enrico Signoretti, analyste principal du stockage de données chez GigaOm.1

Microsoft Azure

NetApp est partenaire de Microsoft depuis près de 30 ans. En 2021, Microsoft a récompensé NetApp en la désignant Partenaire d’expérience clients de l’année, et Partenaire SAP sur Azure de l’année aux États-Unis. Ces 12 derniers mois, NetApp a plus que triplé le nombre de ventes conjointes proposées sur la Place de marché Azure, en permettant aux clients Azure d’utiliser facilement les services cloud leaders de NetApp.

Depuis sa disponibilité générale en 2019, le service de première partie entièrement géré, commercialisé, facturé et pris en charge par Microsoft dans plus de 35 régions à travers le monde, Azure NetApp Files (ANF), est le premier et unique service de fichiers partagés certifié pour une utilisation avec SAP HANA. Les récentes innovations proposées avec Azure incluent la disponibilité générale d’Azure Cross Region Replication, la préversion publique d’Azure NetApp Files Backup destinée à préserver les efficiences de stockage, et de Spot PC, pour des environnements de PC cloud basés sur Azure Virtual Desktop sécurisés et optimisés.

« Aux côtés de NetApp, nous travaillons avec les clients d’ANF afin de migrer et exécuter avec succès quelques-unes des charges de travail de production ONTAP les plus grandes et les plus importantes, en fournissant aux applications les plus exigeantes les performances et l’ampleur qui permettent de satisfaire ou surpasser leurs besoins sur site », a déclaré Jurgen Willis, vice-président de la gestion des produits chez Microsoft Azure Storage.

« Grâce à ANF, nous bénéficions de l’extensibilité et de la flexibilité indispensables pour que les entreprises puissent fonctionner et commercialiser plus rapidement leurs produits », a déclaré Lalit Patel, directeur technologique, Services cloud d’entreprise, chez SAP. « Nous sommes en mesure de déployer des environnements avec une rapidité supérieure de près de 30 à 40 pour cent, et de réduire de 80 pour cent le nombre de pannes grâce à la stabilité offerte par ANF. »

Google Cloud

NetApp et Google Cloud ont débuté leur collaboration en 2018, et ont lancé NetApp Cloud Volumes Service (CVS) pour Google Cloud en 2019, puis NetApp Astra compatible avec Google Cloud en 2020. Plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé que NetApp serait le principal fournisseur de stockage et de données pour sa nouvelle offre Google Distributed Cloud Hosted, et a présenté l’intégration du support Google Cloud VMware Engine avec NetApp Cloud Volumes Service pour les banques de données de machines virtuelles - un service entièrement géré qui aide les organisations à répondre à leurs besoins concernant le stockage de charges de travail virtuelles et la reprise après sinistre.

« Notre partenariat avec NetApp continue de se développer, en déployant de nouvelles capacités qui permettront de délivrer de manière plus facile et plus rentable des charges de travail d’entreprise sur Google Cloud, ainsi qu’en offrant aux clients encore plus de flexibilité dans le cadre des déploiements cloud et hybrides », a déclaré Bronwyn Hastings, vice-présidente des partenariats technologiques mondiaux chez Google Cloud.

« Grâce aux intégrations approfondies de NetApp avec Google Cloud, nous profitons de tous les avantages du cloud en tant que service, auxquels s’ajoutent un préréglage des configurations, une élasticité intégrée et des capacités de reprise après sinistre disponibles en cinq minutes », a déclaré Tom Gentry, technologue chez Gunpowder. « En faisant disparaître les défis technologiques pour ces studios, nous sommes en mesure de délivrer les performances élevées dont nos clients ont besoin partout dans le monde. »

En outre, Spot by NetApp et Google Cloud se sont associées pour aider les entreprises à tirer pleinement parti des machines virtuelles Google Spot récemment annoncées. Grâce à cela, les clients de Google Cloud peuvent en permanence optimiser la performance, la disponibilité et le coût avec Spot by NetApp destiné aux économies de coûts pour le cloud, sans risquer une interruption des services.

