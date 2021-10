Liuzhou Steel Group automatise la manutention des matériaux en vrac grâce à la solution LiDAR 3D de Quanergy

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Quanergy Systems, Inc., fournisseur leader de capteurs LiDAR à semi-conducteurs basés sur la technologie OPA, ainsi que de solutions 3D intelligentes destinées à l’automobile et à l’IdO, a annoncé aujourd’hui sa dernière réalisation en matière d’automatisation industrielle grâce au déploiement de ses solutions LiDAR 3D destinées aux opérations de machinerie lourde en Chine. En collaborant avec Hunan Qiaokang Bridge Health Intelligent Technology et Liuzhou Bierte Industrial Intelligent Technology, la solution fournit une modélisation 3D hautement précise des piles de matériaux en vrac, afin d’assurer un fonctionnement sécurisé et efficace de la machinerie lourde.

Déployés au sein des installations du Liuzhou Steel Group à Liuzhou, dans la province de Guangxi, en Chine, les capteurs LiDAR M-Series de Quanergy fournissent une modélisation 3D en temps réel précise des piles de matériaux en vrac, afin de guider et positionner une machine de récupération et d’empilage de roues lourdes en vrac. Auparavant actionnée manuellement, la machine lourde peut désormais fonctionner efficacement et en toute sécurité grâce à l’ordinateur, sans intervention humaine.

« Lorsque les machines sont actionnées manuellement, la précision et l’efficacité dépendent de l’expérience de l’opérateur. Il se peut aussi que les opérateurs ressentent de la fatigue, ce qui crée un potentiel risque pour la sécurité », a déclaré M Wan Zhi, président de Hunan Qiaokang Bridge Health Intelligent Technology de Liuzhou Steel Group, « Le LiDAR M-Series de Quanergy nous aide à standardiser l’exploitation de la machine, en améliorant la sécurité, l’efficience et la précision de nos procédures de manutention des matériaux en vrac. Notre efficience opérationnelle a augmenté de 50 %, et nos coûts de main-d'œuvre ont diminué de 60 % depuis le déploiement de la solution de Quanergy. »

Outre sa précision supérieure et sa haute résolution, le M-Series délivre des performances fiables dans un large éventail de conditions d’exploitation. Par exemple, le M-Series ne nécessite pas d’éclairage ambiant, et offre une portée de détection supérieure, même pour les matériaux très sombres tels que le charbon.

Le M-Series est également doté d’une fréquence de balayage rapide, qui en fait un choix idéal pour une utilisation dans des applications mobiles qui subissent des vibrations élevées. Le capteur offre une portée de détection pouvant atteindre 200 mètres, ce qui assure une modélisation 3D pour les très grands sites grâce à seulement quelques capteurs. En outre, le M-Series est à la fois petit et léger, ce qui facilite son montage et son installation.

« L’installation effectuée au sein de Liuzhou Steel Group est un parfait exemple de la manière dont le LiDAR offre un impact mesurable et significatif sur une partie des résultats financiers », a déclaré Enzo Signore, directeur du marketing chez Quanergy, « En outre, ce n'est là qu’un exemple du rôle clé que jouent nos capteurs LiDAR dans la promotion de l’automatisation industrielle. »

Pour en savoir plus sur notre étude de cas relative au Liuzhou Steel Group, rendez-vous sur wwwquanergy.com/applications/industrial/

En juin, Quanergy a conclu une convention de fusion définitive avec CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE : CCAC) (« CCAC »). À la conclusion de la transaction, l’entreprise fusionnée s’appellera Quanergy Systems, Inc. et elle devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « QNGY ». La transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture d'usage.

À propos de Quanergy Systems, Inc.

La mission de Quanergy Systems consiste à créer des solutions LiDAR intelligentes puissantes et abordables pour les applications automobiles et IdO afin d'améliorer l'expérience et la sécurité des personnes. Quanergy a développé le seul véritable capteur LiDAR CMOS 100 % à semi-conducteurs basé sur la technologie à matrice de phase optique (optical phased array, OPA) pour permettre la production en série de solutions LiDAR 3D à faible coût et très fiables. Grâce aux solutions LiDAR intelligentes de Quanergy, les entreprises peuvent désormais tirer parti des informations 3D avancées en temps réel pour transformer leurs opérations dans divers secteurs, tels que l’automatisation industrielle, la sécurité physique, les villes intelligentes, les espaces intelligents et bien plus encore. Les solutions Quanergy sont déployées par plus de 350 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quanergy.com.

