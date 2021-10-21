韓國一流傢俱製造商改用Rimini Street支援服務，以專注於IT現代化目標

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣佈，韓國一流傢俱製造商ENEX已經為其任務關鍵型SAP系統改用Rimini Street支援服務。受益於更換支援服務提供者，ENEX能夠立即節省年度支援費用，並使其內部IT人員能夠集中精力從事具有更高價值的業務計畫，包括更新並促使其IT基礎設施現代化的計畫。

改用超快回應的支援和維護服務有助於推動數位轉型

ENEX成立於1971年，是韓國頂尖的廚房和家居室內傢俱製造商，擁有線上和線下分銷網路。ENEX是首家引進現代方法以進行廚房設計客製化的主要品牌。

ENEX改用Rimini Street是因為該公司在提供超快回應的支援服務（包括針對所有客製化功能的支援服務）方面享有很高的聲譽，而且其平均客戶滿意度高達4.9分（滿分為5.0分，5.0代表「優秀」）。ENEX還瞭解到，改換支援服務提供者將使公司能夠釋出各種資源（時間、資金和人員），這些資源可以重新安排，用於未來的高價值計畫。此外，從改換支援服務算起，ENEX能夠維持使用其核心SAP應用程式至少15年，不再需要為了保持廠商的全面支援而進行昂貴且破壞性的版本更新或升級。

ENEX資訊科技部部門經理Yeon-soo Kang表示：「隨著新冠疫情的持續，改善IT作業的重要性日益凸顯。即便不需要SAP應用程式升級，但我們的SAP維護費用還是占了IT預算的最大部分。我們改用Rimini Street以協助我們盡可能提高關鍵軟體投資的效益，而且該公司已證明是我們可以信賴的強大合作夥伴，不僅能為我們現有的內部部署系統提供支援，還能為我們未來計畫的雲端IT基礎設施和現代化專案提供支援。」

專家級工程師提供高度個人化的支援服務

與Rimini Street的所有客戶一樣，ENEX也獲指定一位主要支援工程師。主要支援工程師平均擁有20年的客戶企業軟體經驗，而且還有一支由職能和技術專家組成的團隊為後盾。此外，ENEX還受益於Rimini Street業界領先的服務水準協定，所有關鍵的1級優先案件的回應時間為10分鐘，2級優先案件的回應時間為15分鐘。

Rimini Street韓國公司區域總經理Hyungwook “Kevin” Kim表示：「韓國的IT領導廠商不斷地面臨挑戰，需要部署關鍵的業務計畫來幫助他們的業務轉型和成長，但如何為這些關鍵業務計畫提供資金常遭遇困境，因為大部分的IT預算都已固定用於ERP系統。選擇Rimini Street的支援服務使ENEX能夠釋出很多寶貴的資源，重新掌控他們的IT路線圖，並且規劃更符合其業務目標的未來IT現代化需求，從而有助於獲得競爭優勢和成長。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並締造更好的業績。截至目前，來自各行各業的超過4,200家財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並在Facebook和LinkedIn關注Rimini Street。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望，以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理層目前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治狀況；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持有效的系統以對財報進行內部控制的能力，以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅務、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security，以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會遞交的其他文件中不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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