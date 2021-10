NetApp simplifica e acelera transformação digital para clientes através de relacionamentos profundos e líderes de nuvem pública

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, anunciou hoje um crescimento e impulso contínuos que ajudam organizações a desbloquear o melhor da nuvem com um custo mais baixo, através da sua colaboração com as três maiores nuvens públicas do mundo.

A expansão da NetApp na nuvem tem sido impulsionada pelos clientes e suportada através dessas parcerias, acelerando o crescimento financeiro e de clientes dos serviços de nuvem pública da NetApp, levando suas soluções CloudOps e ITOps líderes para novos e existentes clientes endereçáveis. Reforçando seu investimento na nuvem, a NetApp adquiriu a Data Mechanics no início do exercício fiscal de 2022, e neste mês anunciou a intenção de adquirir a CloudCheckr para fortalecer os recursos de otimização de nuvem contínua existentes no portfólio Spot by NetApp.

Esse crescimento, impulsionado pelo software de gestão de dados ONTAP da NetApp, que fornece armazenamento compartilhado de alto desempenho para cargas de trabalho de arquivo e bloco, estimulou a integração nativa dos serviços de arquivo em nuvem da NetApp nas principais nuvens públicas.

“As três maiores nuvens públicas do mundo estão escolhendo a NetApp pelo fato de os clientes escolherem o ONTAP”, afirmou Anthony Lye, vice-presidente executivo e gerente geral de serviços da unidade de negócios Public Cloud Services da NetApp. “Nossa estratégia posicionou o ONTAP como a solução de armazenamento compartilhado nativa com serviços ricos em dados nas três nuvens públicas. Hoje, nossos parceiros de nuvem pública fornecem aos clientes o caminho mais simples para a nuvem, permitindo que eles obtenham o máximo valor dos seus dados e aplicativos.”

“A abrangência completa da oferta da NetApp, combinada com a habilidade para abordar uma ampla variedade de casos de uso de armazenamento que vão além do armazenamento de arquivo na nuvem, e a disponibilidade como uma oferta de nível 1 tanto na AWS quanto na Azure, faz dela uma opção diferenciada”, disse Enrico Signoretti, analista sênior de armazenamento de dados da GigaOm.1

Microsoft Azure

A NetApp é parceira da Microsoft há quase 30 anos. Em 2021 a Microsoft reconheceu a NetApp como a Parceira global de experiência do cliente do ano e a Parceira SAP na Azure do ano nos Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, a NetApp mais que triplicou o número de vendas conjuntas no Azure Marketplace, facilitando para clientes Azure o consumo dos principais serviços de nuvem da NetApp.

Desde sua disponibilidade geral em 2019, o Azure NetApp Files (ANF), um serviço totalmente gerenciado, próprio, vendido, faturado e suportado pela Microsoft em mais de 35 regiões globalmente, é o primeiro e único serviço de arquivo compartilhado certificado para uso com o SAP HANA. Recentes inovações com a Azure incluem a disponibilidade geral da Azure Cross Region Replication, prévia pública do Azure NetApp Files Backup para preservar eficiência de armazenamento, e do Spot PC para ambientes de PC em nuvem seguros e otimizados com base no Azure Virtual Desktop.

“Juntamente com a NetApp, trabalhamos com clientes ANF para migrar e executar com sucesso algumas das suas maiores e mais importantes cargas de trabalho de produção ONTAP, habilitando os aplicativos mais exigentes com desempenho e escala que alcançam ou superam o que eles conseguem localmente”, afirmou Jurgen Willis, vice-presidente de gestão de produto da Microsoft Azure Storage.

“Com o ANF, obtemos escalabilidade e flexibilidade, importantes para que empresas trabalhem e alcancem um tempo para o mercado mais rápido para seus produtos”, disse Lalit Patel, diretor de tecnologia de serviços de nuvem empresarial da SAP. “Somos capazes de implementar ambientes quase 30 a 40 por cento mais rápido e reduzir o número de interrupções em 80 por cento devido à estabilidade que o ANF oferece.”

Google Cloud

A NetApp e a Google Cloud começaram colaborando em 2018, introduziram o NetApp Cloud Volumes Service (CVS) para a Google Cloud em 2019 e lançaram o NetApp Astra com suporte para a Google Cloud em 2020. No início deste mês a Google anunciou que a NetApp atuaria como a principal fornecedora de dados e armazenamento para sua nova oferta Google Distributed Cloud Hosted e apresentou a integração do suporte para a Google Cloud VMware Engine with NetApp Cloud Volumes Service para armazenamento de dados de VM - um serviço totalmente gerenciado que ajuda organizações a alcançar suas necessidades de armazenamento de carga de trabalho virtual e recuperação de desastre.

“Nossa parceira com a NetApp continua crescendo, lançando novos recursos que tornarão mais fácil e econômica a entrega de cargas de trabalho empresariais na Google Cloud e oferecendo aos clientes ainda mais flexibilidade em implantações híbridas e em nuvem”, disse Bronwyn Hastings, vice-presidente de parcerias de tecnologia global da Google Cloud.

“Com as profundas integrações da NetApp com a Google Cloud, estamos colhendo os benefícios da nuvem como serviço, com configurações pré-definidas, elasticidade integrada e recursos de recuperação de desastre implementados em cinco minutos”, afirmou Tom Gentry, tecnólogo da Gunpowder. “Ao eliminar os desafios de tecnologia para esses estúdios, somos capazes de entregar o alto desempenho que nossos clientes precisam, em qualquer lugar do mundo.”

Além disso, o Spot by NetApp e a Google Cloud fizeram uma parceria para ajudar as empresas a aproveitar ao máximo a recém-anunciada Google Spot VMs. Com isso, clientes da Google Cloud podem otimizar continuadamente o desempenho, disponibilidade e custo com o Spot by NetApp para redução de custos sem o risco de interrupção do serviço.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

