DentalMonitoring lève 150 millions de dollars auprès de Mérieux Equity Partners et Vitruvian Partners et devient la nouvelle licorne “made in France”

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le leader de l’intelligence artificielle appliquée aux soins dentaires et orthodontiques boucle une levée record qui le valorise à plus d’un milliard de dollars et devient la première licorne du marché dentaire.

Mérieux Equity Partners mène le tour de table avec un investissement de 90 millions de dollars complété par 60 millions de dollars de Vitruvian Partners, qui renouvelle sa confiance auprès de DentalMonitoring tout juste deux ans après son premier investissement dans la société.

Depuis 2014, DentalMonitoring révolutionne l’industrie dentaire avec des solutions qui permettent aux professionnels de santé d’offrir des soins connectés à leurs patients.

L’ensemble du parcours de soins dentaires est maintenant redéfini depuis la première consultation virtuelle jusqu’au suivi à distance des traitements.

DentalMonitoring libère les praticiens des tâches répétitives non cliniques et leur permet de se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin au meilleur moment.

“Quelle fierté ! Quelle fierté de voir notre entreprise devenir une licorne ! Quelle fierté de constater que nos équipes françaises ont su développer des solutions universelles, qui répondent aux besoins des praticiens dans le monde entier et qui leur permettent de proposer des soins d’excellence à leurs patients ! Quelle fierté d’être accompagné par deux fonds d’envergure internationale qui ont vu notre potentiel immense pour les années à venir” déclare Philippe Salah, co-fondateur et PDG de DentalMonitoring.

La société, dont le siège social est situé à Paris, prévoit de renforcer ses équipes et de poursuivre son expansion à l’international, notamment avec un plan de recrutement de 400 personnes supplémentaires. “Nous avons de nombreuses opportunités d’emploi à saisir en France ainsi qu'à l'international." explique Philippe Salah.

“L’IA révolutionne le secteur de la santé et maintenant celui du dentaire. L’équipe de DentalMonitoring, son ambition et la qualité de leur technologie s'inscrivent parfaitement dans cette évolution de l’offre de soins apportée aux patients.” Nous sommes impatients de contribuer au développement de DentalMonitoring” expliquent Caroline Folleas et Elias Belkadi de Mérieux Equity Partners.

“DentalMonitoring a acquis une excellente réputation dans le secteur dentaire et orthodontique, grâce à une technologie innovante et véritablement pensée pour les professionnels par des experts. Vitruvian Partners renouvelle son engagement auprès de DentalMonitoring avec beaucoup de confiance et de sérénité.” affirment Torsten Winkler et Nicolas Macquin de Vitruvian Partners.

Pour cette levée record, DentalMonitoring est conseillée par Jefferies LLC.

A propos de DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring modernise les soins dentaires et orthodontiques avec une offre de solutions connectées destinée aux praticiens et à leurs patients. En développant une plateforme nourrie par une intelligence artificielle unique protégée par plus de 200 brevets, DentalMonitoring permet aux praticiens de s’engager dans un vrai processus de digitalisation et de répondre aux attentes de leurs patients, pour une prise en charge de leurs traitements.

Depuis une première consultation à distance incluant un bilan automatisé de la santé bucco-dentaire des patients et des suggestions de traitements orthodontiques, jusqu’au suivi au long cours de leurs traitements, quel que soit l’appareillage choisi et quel que soit le fabricant, les praticiens peuvent gagner en efficacité et redéfinir le parcours de soins grâce à une technologie unique et sûre. DentalMonitoring compte plus de 400 employés dans 18 pays et 9 bureaux notamment à Paris, Austin, Londres, Sydney et Hong Kong.

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Dédiée au capital innovation et capital développement, Mérieux Equity Partners est une société de gestion enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis Juin 2018, qui mobilise aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et partenaires régionaux en Europe et en Amérique du Nord. Avec plus de 1 milliards d’euros sous gestion, Mérieux Equity Partners joue un rôle actif en tant qu'actionnaire de référence de sociétés à fort potentiel, en soutien aux entrepreneurs dans les domaines de la santé et de la nutrition. Les entreprises du portefeuille de participations bénéficient d'un accès privilégié au réseau industriel, scientifique et commercial de l’Institut Mérieux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

A propos de Vitruvian Partners - www.vitruvianpartners.com

Vitruvian Partners est l’un des 1er fonds internationaux de capital-investissement sur le marché du Late Stage / Growth Equity. Depuis son lancement en 2006, l’équipe a investi environ 10 milliards d’euros dans une centaine de sociétés dans les secteurs de la tech et de la santé. Ces sociétés sont caractérisées par des « business models » à faible intensité capitalistique dans des marchés en très fort développement. Le moteur le plus important de cette croissance est l’innovation technologique, mais inclut aussi l’internationalisation et les changements réglementaires. Depuis 14 ans, Vitruvian Partners est devenu un spécialiste des « opportunités d’investissements dynamiques » en investissant des montants unitaires de 40 à 300 millions d’euros aux côtés d’entrepreneurs de talent. Parmi les investissements notables, on compte notamment les leaders mondiaux tels que CRF Health, Fotona, Ada, doctari, Vestiaire Collective, Farfetch, Just Eat, Marqeta et TransferWise.