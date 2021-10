Ricardo signe un contrat pour le contrôle de la qualité de l'air à Riyad

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ricardo, une société de conseil en ingénierie, stratégie et environnement d’envergure mondiale, fournira à nouveau des services essentiels d'analyse de données et de surveillance de la qualité de l'air au Moyen-Orient dans le cadre d'un nouvel accord de trois ans.

En collaboration avec Envirozone LLC, un fournisseur d'équipements de contrôle de la qualité de l'air, Ricardo entreprendra l'assurance qualité, la vérification et la confirmation des données recueillies par un réseau de surveillance de haut niveau dans la capitale saoudienne au nom de la Commission royale de la ville de Riyad (RCRC).

Sean Christiansen, directeur du secteur environnement et de la qualité de l'air de Ricardo, déclare : « Ce nouveau contrat consolide les activités de Ricardo en Arabie saoudite. Nos équipes de spécialistes continueront de travailler avec Envirozone LLC au nom de la Commission royale pour la ville de Riyad et apporteront une solution de pointe et durable pour soutenir les ambitions de la ville en termes d'amélioration continue de l'environnement. »

Les premiers projets ont débuté en 2014 et concernaient la livraison, l'installation et la maintenance d'un nouveau réseau de surveillance avec 17 stations. Ricardo Environment Arabia LLC a été engagé pour fournir des services d'assurance qualité et de contrôle qualité continus pour le réseau, notamment des tests de performance réguliers des systèmes de surveillance, un examen critique des données collectées et une analyse complète et un reporting des données générées.

Le contrat initial avait déjà été prolongé et le nouvel accord prévoit désormais trois années de travail supplémentaires pour Ricardo.

Les 17 stations de surveillance, dont une station mobile, mesurent chacune jusqu'à 15 types de polluants et génèrent plus de 3,5 millions de points de données par heure sur toute la durée du contrat. Les données sont ensuite validées par l'équipe d'experts à l'aide du puissant logiciel de traitement de données Modus de Ricardo. Afin de garantir les avantages à long terme du projet au-delà de la durée du contrat, Ricardo Environment Arabia LLC fournira à l'équipe de surveillance de la qualité de l'air du RCRC un programme parallèle complet de transfert de connaissances et de formation.

Depuis plus de cinquante ans, Ricardo est à l’avant-garde des mesures de la qualité de l'air ainsi que de l'assurance qualité et du contrôle associés à ces mesures.

Le responsable Moyen-Orient de Ricardo, Akin Adamson, déclare : « Les méthodologies et procédures développées par Ricardo sont reconnues internationalement comme de bonnes pratiques et ont été adoptées dans le monde entier. Nous attendons avec impatience notre expansion continue et significative au Moyen-Orient, où les programmes environnementaux prennent rapidement de l'ampleur. »

NOTE AUX RÉDACTEURS :

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société de conseil en ingénierie, stratégie et environnement d’envergure mondiale, cotée à la bourse de Londres. Réputée pour son excellence en ingénierie depuis plus de 100 ans, son niveau d’expertise est exceptionnel dans l’offre de produits et de solutions de pointe intersectoriels, durables et innovants, ce qui lui permet d’aider ses clients du monde entier à accroître leur efficacité, à enregistrer une croissance et à créer un avenir certain et plus sûr. Sa mission est claire : créer un monde paré pour l’avenir. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site www.ricardo.com

Ricardo Energy & Environment est un cabinet de conseil en développement durable de premier plan qui aide ses clients à répondre aux enjeux et aux opportunités liés à l’environnement à travers le monde. Le cabinet emploie plus de 450 employés s’appuyant sur un héritage impressionnant au service des gouvernements et des entreprises depuis plus de 40 ans. Le cabinet de conseil est une division opérationnelle de Ricardo plc. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site https://ee.ricardo.com/

