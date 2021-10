Ricardo si aggiudica contratto di monitoraggio della qualità dell'aria a Riad

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Ricardo, nome d'eccellenza in ambito di consulenza ambientale, ingegneristica e strategica, continuerà a fornire servizi essenziali di analisi dei dati e monitoraggio della qualità dell'aria in Medio Oriente ai sensi di un nuovo contratto triennale.

In collaborazione con Envirozone LLC, fornitore di strumentazione di monitoraggio della qualità dell'aria, Ricardo si occuperà del controllo qualità, della revisione e della conferma dei dati raccolti da una rete di monitoraggio di alto livello nella capitale dell'Arabia Saudita per conto della Commissione reale del comune di Riad (RCRC).

Il direttore dell'attività ambientale e della qualità dell'aria di Ricardo, Sean Christiansen, ha commentato: "Questo nuovo contratto consolida l'attività di Ricardo in Arabia Saudita; portando avanti la collaborazione con Envirozone LLC per conto dell'RCRC, le nostre squadre di esperti metteranno a disposizione una soluzione all'avanguardia e sostenibile a supporto delle ambizioni delle città in termini di miglioramento ambientale continuo".

Il progetto iniziale, avviato nel 2014, riguardava la fornitura, l'installazione e la manutenzione di una nuova rete di monitoraggio con 17 stazioni. Ricardo Environment Arabia LLC era stata incaricata dei servizi di controllo qualità e garanzia continua della qualità della rete, compresa la realizzazione a cadenza regolare di prove di verifica delle prestazioni degli strumenti di monitoraggio, dello studio critico dei dati raccolti e dell'analisi esaustiva e la presentazione dei dati generati.

Il contratto iniziale era stato già prorogato in precedenza e ora il nuovo accordo prevede un ulteriore triennio di lavoro per Ricardo.

Ciascuna delle 17 stazioni di monitoraggio, una delle quali è mobile, è in grado di rilevare fino a 15 sostanze inquinanti, generando oltre tre milioni e mezzo di punti di dati orari durante l'intera durata del contratto. I dati sono quindi convalidati dal team di esperti utilizzando il potente software di Ricardo per l'elaborazione dei dati, Modus. Al fine di garantire che il progetto si traduca in benefici tangibili nel lungo periodo, oltre la durata contrattuale, Ricardo Environment Arabia LLC fornirà in parallelo alla squadra di monitoraggio della qualità dell'aria dell'RCRC un programma completo di trasferimento delle conoscenze e formazione.

Da oltre cinquant'anni Ricardo è all'avanguardia in ambito di misurazioni della qualità dell'aria e della relativa garanzia della qualità e verifica dei dati.

Il responsabile per il Medio Oriente presso Ricardo, Akin Adamson, ha dichiarato: “Le metodologie e procedure sviluppate da Ricardo sono riconosciute a livello internazionale quali best practice e sono state introdotte nel mondo intero. In corrispondenza del continuo, rapido progresso dei programmi ambientali in Medio Oriente prevediamo una continua, significativa espansione in questa regione".

