MorganFranklin Consulting et Nymion collaborent dans le but d’offrir des services de cybersécurité et de protection des renseignements personnels à leurs clients au Canada

WASHINGTON et MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--MorganFranklin Consulting, un important cabinet de services-conseils en finances, technologie et cybersécurité qui se spécialise dans la résolution de problèmes de transformation complexes pour le compte de ses clients, a annoncé, aujourd’hui, la formation d’une alliance entre son secteur de la cybersécurité et Nymion, une entreprise spécialisée dans la protection des renseignements personnels basée à Montréal, afin d’offrir des solutions complètes en matière de cybersécurité et de protection des renseignements personnels aux clients de Montréal et de l’ensemble du Québec.

Diverses solutions en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels seront proposées afin de renforcer la protection des consommateurs, conformément au projet de loi 64 du Québec, qui exige la modernisation des dispositions législatives en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels dans les secteurs public et privé. Ce projet de loi vient également harmoniser les lois sur la protection des renseignements personnels de la province avec d’autres lois canadiennes et permettra ainsi aux citoyens de reprendre le plein contrôle de leurs renseignements personnels. Les organisations qui commettent une infraction seront passibles d’une amende pouvant atteindre 25 millions de dollars ou le montant correspondant à 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé. Les victimes d’une violation de données pourraient, quant à elles, recevoir chacune un montant minimum de 1 500 $.

« Bien souvent, les organisations ne se soucient que d’un seul aspect de la sécurité, ce qui rend le reste de leur activité vulnérable. Pour renforcer leur posture de sécurité globale, elles se doivent d’avoir un portrait complet de la situation et de ne pas perdre de vue la protection des renseignements personnels, a affirmé Michael Welch, directeur général du secteur de la cybersécurité de MorganFranklin. La collaboration entre MorganFranklin Consulting et Nymion permettra d’offrir des services spécialisés inédits et donnera à nos clients mutuels les moyens nécessaires pour protéger leurs données et leurs systèmes grâce aux meilleurs talents du marché. »

Dans le cadre de l’alliance, MorganFranklin Consulting et Nymion offriront des stratégies, des technologies et des solutions de prestation de bout en bout complètes et clés en main en matière de protection des renseignements personnels. Parmi les services offerts, notons également la tenue d’évaluations de conformité, la conception d’architectures informatiques, les déploiements et l’intégration. Le marché québécois cherche depuis longtemps à se doter de tels services spécialisés. De plus, les entreprises canadiennes pourront désormais compter sur des experts techniques du domaine au pays et sur des stratégies pour concevoir des programmes essentiels qui viendront renforcer la protection des renseignements personnels de leurs employés et de leurs clients.

« La conception de solutions axées sur la protection des renseignements personnels repose sur la collaboration, a affirmé Andrew Philippakis, partenaire actif, conseiller en protection des renseignements personnels et technologie chez Solutions Nymion. Par l’établissement d’un partenariat clé avec un acteur de premier plan comme MorganFranklin Consulting, Nymion est à même d’exploiter les forces et les compétences nécessaires pour répondre aux défis complexes auxquels sont confrontés ses clients à l’heure actuelle. Ce partenariat renforce notre volonté ferme d’offrir des produits de qualité supérieure au moyen de solutions de bout en bout clés en main. »

Tous s’accordent à dire que la protection des renseignements personnels deviendra l’un des enjeux les plus importants auxquels feront face les entreprises et les consommateurs au cours de la prochaine décennie. Elle est devenue l’une des questions sociales et culturelles déterminantes de l’heure pour la société. La capacité à contrôler quels renseignements sont protégés touche les personnes et les ménages, en passant par les entreprises, les collectivités et les gouvernements. Tout récemment, Pew Research a révélé que six adultes sur dix croient qu’il est impossible d’éviter la collecte de leurs renseignements personnels dans leur vie quotidienne. Selon une autre recherche, seuls 10 % des consommateurs estiment qu’ils ont le plein contrôle de leurs renseignements personnels. Ils se tournent de plus en plus vers le gouvernement et le secteur des affaires pour protéger leurs données.

À propos de MorganFranklin Consulting

MorganFranklin Consulting est un cabinet de conseil en gestion qui aide les entreprises de premier plan à atteindre leurs objectifs financiers, technologiques et d’affaires les plus importants. MorganFranklin a son siège dans la région de Washington et compte des bureaux régionaux à New York, à Philadelphie, à Atlanta, à Raleigh, à Charlotte, à Nashville, à Dallas, à Los Angeles et à San Francisco. Le cabinet a des clients dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.morganfranklin.com.

À propos de Nymion

Basée à Montréal, Nymion offre des solutions de bout en bout en matière de protection des renseignements personnels qui sont adaptées aux besoins des entreprises. Ses méthodologies, ses partenaires et ses services touchent divers domaines : de l’évaluation technologique stratégique à la conception d’architectures informatiques en passant par les déploiements et l’intégration. Ce faisant, elle élabore la feuille de route et conçoit les mesures de protection dont les entreprises ont besoin et que les clients méritent. Forte d’un savoir-faire dans une vaste gamme de disciplines dans le domaine de la protection des renseignements personnels, l’équipe de Nymion est résolue à prévenir les risques de réputation et les amendes sévères associés à la non-conformité. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.nymion.com.