RIDDLE&CODE et Blockdaemon unissent leurs forces pour ouvrir la voie aux services industriels de tokénisation de nouvelle génération

VIENNA--(BUSINESS WIRE)--RIDDLE&CODE, société d’interface blockchain en tête du marché européen, et Blockdaemon, la plus grande plateforme d’infrastructure crypto pour la gestion des nœuds informatiques et des piles, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique à long terme axé sur la prestation de services industriels de tokénisation de nouvelle génération. RIDDLE&CODE intégrera l’ensemble des services incomparable de Blockdaemon en matière de gestion des nœuds informatiques pour mettre à l’échelle et renforcer les capacités de tokénisation de sa plateforme de gestion des tokens.

La tokénisation est potentiellement le cas d’utilisation de la blockchain le plus important qui débloque les actifs illiquides, simplifie leur transfert, et permet aux entreprises d’étendre et de diversifier leurs portefeuilles. D’une valeur qui pourrait dépasser 24 trillions USD d’ici 2027, elle offre toute une gamme d’avantages, notamment le développement de nouveaux modèles d’entreprise tels que la propriété fractionnée, la vente et l’achat d’actifs sans intermédiaires, une plus grande efficacité opérationnelle, et la capacité à surmonter les restrictions géographiques.

RIDDLE&CODE, dont le cœur de métier est la tokénisation industrielle et les services de garde, a développé un vaste portefeuille de logiciels et de matériel informatique alimentés par la blockchain qui fonctionnent dans de multiples marchés, ont une portée mondiale, et permettent l’accès à des partenaires et des plateformes en tête de l’industrie, dont Energy Web Foundation, Liquid Network, IPDB, the Sovrin Foundation et Ocean Protocol.

« Le déverrouillage des actifs du monde réel ouvre la porte à une nouvelle économie fondée sur les tokens mais, dans le même temps, il nécessite d’être appuyé par une solide infrastructure. Nous sommes ravis de collaborer avec Blockdaemon, notre partenaire stratégique qui est le chef de file mondial de l’infrastructure de la blockchain », a déclaré Alexander Koppel, PDG de RIDDLE&CODE. « Cette collaboration connectera RIDDLE&CODE, notre riche éventail de partenaires et clients industriels qui utilisent les services de garde, ainsi que les réseaux appuyés par Blockdaemon, dans le cadre d’un écosystème interopérable. »

Bénéficiant du soutien de plus de 40 réseaux, Blockdaemon est la plus grande plateforme d’infrastructure de blockchain indépendante qui fournit des solutions sécurisées, évolutives et faciles à utiliser, pour l’infrastructure des piles et des nœuds informatiques. La société continue de réinventer et de mettre à niveau sa plateforme, ses nœuds de gestion étant récemment passés de 8 000 à 18 000.

« Blockdaemon est déterminée à améliorer l’infrastructure existante et combler l’écart qui existe entre les services bancaires traditionnels et la finance décentralisée. Le partenariat avec une société réputée telle que RIDDLE&CODE, qui partage cette vision, nous permettra d’aller au-delà du champ de concentration actuel de l’industrie fintech et élargir nos services pour atteindre de nouveaux marchés et clients, p. ex., dans les domaines de l’énergie et de la mobilité », a fait savoir Konstantin Richter, PDG et fondateur de Blockdaemon.

A propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE est le chef de file européen des solutions d'interface blockchain. La société développe des piles informatiques et logicielles qui allient la sécurité des cartes intelligentes à la blockchain et à l'Internet des Objets (IdO). Au côté de ses clients et partenaires de premier plan, parmi lesquels figurent Daimler, BMW, Wien Energie et le leader néerlandais du courtage crypto LiteBit, RIDDLE&CODE propose de nouveaux modèles commerciaux aux secteurs de la fintech, de l'énergie, de la mobilité et des matériaux. La société a été récompensée par de nombreux prix pour sa technologie.

Plus d’informations sur : www.riddleandcode.com

À propos de Blockdaemon

Blockdaemon est la principale infrastructure indépendante de gestion des nœuds de la blockchain pour empiler, mettre à l’échelle et déployer les nœuds informatiques en garantissant une sécurité et une surveillance de qualité institutionnelle. Prenant en charge plus de 40 réseaux de blockchain sophistiqués dans le nuage et sur des serveurs bare metal à l’échelle mondiale, Blockdaemon est utilisée par les bourses, dépositaires, plateformes crypto, établissements financiers et développeurs, pour connecter les parties prenantes commerciales aux blockchains. Nous énergisons l’économie de la blockchain en simplifiant le processus de déploiement des nœuds informatiques et en créant des soutions de blockchain évolutives pour les entreprises via des interfaces de programme d'application (Application Program Interface, API), des grappes de haute disponibilité, l’auto-décentralisation, et la restauration automatique des nœuds.

Plus d’informations sur : www.blockdaemon.com.

