Onderzoek: Slimme thermostaten meest kosteneffectieve en schaalbare manier om huizen koolstofarm te maken voor de EU Green Deal renovatiegolf

Slimme thermostaten leveren in vergelijking met de één na beste maatregel jaarlijks meer dan tien keer zoveel besparingen per €100 euro aanschafkosten op, een belangrijke factor voor consumenten beslissingen (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Verwarmen en koelen van woningen zijn goed voor 21% van het energieverbruik van de EU. De Europese woningen moeten dringend koolstofvrij worden gemaakt om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 55% te verlagen en netto op nul uit te komen.[1]

Om deze doelen te bereiken en CO2-uitstoot te verminderen, is ongeveer €600 miljard gereserveerd in de Green Deal-fondsen van de EU.[2] Decarbonisatie is een grote uitdaging voor overheden in heel Europa en alle uitgaven moeten zo effectief en efficiënt mogelijk worden gedaan zonder dat de belastingbetaler te maken krijgt met hogere kosten.

Een nieuw rapport van onderzoeksadviesbureau Gemserv bekeek de vier meest voorkomende methoden om woningen in Europa koolstofarm te maken. Het kwam tot de conclusie dat slimme thermostaten – vergeleken met zonnepanelen, warmtepompen en isolatie – de meest kosteneffectieve eerste stap naar decarbonisatie is. Dit is gebaseerd op de initiële kosten en hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen.

Gemiddeld verlaagt een slimme thermostaat van tado° het energieverbruik in tot wel 22%, gebaseerd op data van meer dan 1 miljoen aangesloten thermostaten in huizen in Europa.[3] Als alle huizen in Europa zouden zijn uitgerust met slimme thermostaten, dan zou de totale CO2-uitstoot in heel Europa met 4,75% kunnen dalen. Een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van 55% in 2030.

Volgens tado° zou het installeren van slimme thermostaten in alle Europese huizen ongeveer €40 miljard kosten, oftewel 6,67% van de totale kosten die zijn toegewezen voor de Europese Green Deal. Het zou veel duurder zijn om dezelfde emissiereductie van 4,75% via andere methoden te bereiken; voor het installeren van het op één na beste alternatief, warmtepompen, is tien keer deze investering nodig, namelijk €432 miljard. Voor isolatie zijn de kosten €2,25 biljoen en voor zonnepanelen €2,81 biljoen, een aanzienlijk deel van de investeringsfondsen van de EU.

Het rapport benadrukt ook dat, als de EU haar doelstellingen voor CO2-emissies wil kunnen halen, deze maatregelen samen moeten komen. Warmtepompen, isolatie en zonnepanelen zijn allemaal erkende methoden om de toekomst koolstofarm te maken en ze zullen elk een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de netto-nuldoelstelling van 2050. Warmtepompen, zonnepanelen, slimme thermostaten en isolatie kunnen allemaal samen een grote rol spelen om één huis koolstofarm te maken.

“Koolstofarme verwarming, opwekken van hernieuwbare elektriciteit en betere isolatie spelen allemaal een sleutelrol in het koolstofvrij maken van huishoudens. Maar dit onderzoek laat zien dat slimme thermostaten een consistent financieel rendement bieden en tegelijkertijd koolstof besparen – uniek als je kijkt naar de vier technologieën die we hebben geanalyseerd”, zegt Christopher Lewis, economisch analist bij Gemserv.

Christian Deilmann, Co-Founder en CPO van tado°, een van de Europese leiders op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, zegt: “De Europese Green Deal moet deze bevindingen erkennen en hun budget verstandig gebruiken om een echt verschil te maken op internationaal niveau. Slimme thermostaten bieden duidelijk de meest kostenefficiënte besteding van belastinggeld”.

"Als beleidsmakers het gebruik van slimme thermostaten zouden stimuleren, zoals ze hebben gedaan bij andere maatregelen, dan zouden huizen minder energie verspillen en zou ons netto-nuldoel veel sneller en tegen lagere kosten worden bereikt", vervolgt Deilmann.

Dr. Tim Forman, Professor of Sustainability aan de Cambridge Universiteit die het onderzoek peer-reviewde, zegt: “Slimme thermostaten laten – op basis van de aannames uit het onderzoek – een overtuigend potentieel zien om de vraag naar energie te verminderen, waardoor de energiegerelateerde koolstofemissies worden verminderd”.

De drempel om een slimme thermostaat aan te schaffen is laag en het gebruiksgemak hoog. Daarom roept tado° beleidsmakers, overheden en toezichthouders in de bouw op om dit onderzoek te erkennen en stimulansen voor de aanschaf van slimme thermostaten in het leven te roepen die bijdragen aan de renovatiegolf van de Europese Green Deal en helpen de acceptatie van de slimme thermostaat te bevorderen.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Over Gemserv

Gemserv biedt consultancy- en outsourcing mogelijkheden om markten beter te laten werken, organisaties te helpen de kracht van digitale transformatie te benutten en ervoor te zorgen dat de data van mensen beter worden beschermd en ethisch worden gebruikt. Het is een deskundige leverancier van professionele diensten in een wereld, gedreven door data en technologie. Het is een doelgericht bedrijf dat in meerdere sectoren actief is, waaronder energie, de publieke sector en gezondheid, om de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag de dag aan te pakken. www.gemserv.com

Over dr. Tim Forman

Dr. Tim Forman (BA MSc PhD) is een onderzoeksmedewerker bij het Centre for Sustainable Development van de afdeling Engineering en hoogleraar Duurzaamheid aan de Universiteit van Cambridge. Dr. Forman's onderzoeks-, onderwijs- en professionele achtergrond heeft betrekking op het ontwerpen, bouwen en renoveren van gebouwen en op het verbeteren van duurzaamheid en veerkracht in de gebouwde omgeving onder huidige en toekomstige klimaatomstandigheden.

Over tado°

tado°, opgericht in 2011 in München, is marktleider in intelligent klimaatbeheer voor woningen. Met zijn slimme thermostaten voor verwarming en koeling werkt tado° als klimaatassistent met Skills zoals Geolocatie, Aanpassing aan Weersvoorspellingen, Open Raam Detectie, Klimaatcomfort en meer. Met circa 200 werknemers verandert tado° de manier waarop thuis energie wordt verbruikt: tado° staat voor meer comfort, meer besparingen en meer welzijn. www.tado.com