Ricardo sluit nieuw contract voor controle van de luchtkwaliteit in Riyad

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Ricardo, een milieu-, techniek- en strategisch adviesbedrijf van wereldklasse, zet de levering van belangrijke gegevens en analyses over de luchtkwaliteit in het Midden-Oosten voort met een nieuwe driejarige overeenkomst.

In samenwerking met Envirozone LLC, leverancier van apparatuur voor bewaking van de luchtkwaliteit, gaat Ricardo in opdracht van de Royal Commission for Riyadh City (RCRC) de kwaliteitsborging, controle en ratificering verzorgen van gegevens uit een bewakingsnetwerk van wereldklasse in de hoofdstad van Saoedi-Arabië.

Sean Christiansen, Air Quality and Environment Practice Director van Ricardo, merkt op: “Dit nieuwe contract versterkt de activiteiten van Ricardo in Saoedi-Arabië. In samenwerking met Envirozone LLC namens de Royal Commission for Riyadh City gaan onze teams van experts een toonaangevende, duurzame oplossing leveren ter ondersteuning van de ambities van de stad voor de continue verbetering van het milieu.”

De eerste projecten, die van start gingen in 2014, betroffen de levering, de installatie en het onderhoud van een nieuw meetnet bestaande uit 17 stations. Ricardo Environment Arabia LLC werd aangesteld om continue diensten voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheer te leveren voor het netwerk, met inbegrip van regelmatige controle van de prestatietests van de apparatuur; kritische beoordeling van verzamelde gegevens; en uitgebreide analyse en rapportage van de gegenereerde gegevens.

De oorspronkelijke overeenkomst werd al verlengd, en nu voorziet het nieuwe contract in nog eens drie jaar werk voor Ricardo.

De 17 meetstations, waaronder één mobiel station, meten elk tot 15 soorten vervuilende stoffen en zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst meer dan 3,5 miljoen datapunten per uur genereren, die allemaal door het team van deskundigen worden gevalideerd met behulp van Modus, de krachtige gegevensverwerkingssoftware van Ricardo. Om ervoor te zorgen dat het project op lange termijn voordelen oplevert, ook na de looptijd van de overeenkomst, zal Ricardo Environment Arabia LLC daarnaast een uitgebreid programma voor kennisoverdracht en training aanbieden aan het luchtkwaliteitsteam van de RCRC.

Ricardo loopt al meer dan vijf decennia voorop op het gebied van luchtkwaliteitsmetingen en de bijbehorende kwaliteitsborging en het beheer van die gegevens.

Akin Adamson, directeur van Ricardo voor het Midden-Oosten merkt op: “De door Ricardo ontwikkelde methodologieën en procedures zijn internationaal erkend als best practices en zijn over de hele wereld geïmplementeerd. We kijken uit naar onze aanhoudende aanzienlijke uitbreiding in het Midden-Oosten, naarmate de milieu-agenda snel blijft voortschrijden.”

