SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--NetApp (NASDAQ: NTAP), een wereldwijd, door de cloud geleid, datacentrisch softwarebedrijf, kondigde vandaag aanhoudende groei en momentum aan om organisaties te helpen het beste van de cloud te ontsluiten tegen lagere kosten, door middel van samenwerking met ‘s werelds drie grootste openbare clouds.

De uitbreiding van NetApp in de cloud is gedreven door klanten en ondersteund door deze partnerschap, waardoor de klanten- en financiële groei van NetApp’s openbare cloud services wordt versneld door zijn toonaangevende CloudOps- en ITOps-oplossingen naar bestaande en nieuwe adresseerbare klanten te brengen. NetApp verwierf zijn investering in de cloud door Data Mechanics begin fiscale jaar (FY)’22 over te nemen, en deze maand kondigde het de intentie aan om CloudCheckr over te nemen om de bestaande continue cloud optimalisatie mogelijkheden van het Spot by NetApp-portfolio te versterken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.