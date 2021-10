Mitsubishi Power e El Paso Electric desenvolvem roteiro para atingir matriz energética sem carbono até 2045

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) e a El Paso Electric (EPE) assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto (joint development agreement, JDA) que cria uma estrutura de colaboração para desenvolverem conjuntamente projetos que vão possibilitar que a EPE atinja suas metas de energia limpa. O JDA amplia o compromisso da EPE de reduzir emissões de carbono ao substituir ativos intensivos em carbono graças a uma combinação de recursos renováveis, armazenamento e geração de energia com o uso de hidrogênio para suprir a crescente demanda por eletricidade limpa, acessível e confiável.

O JDA vai desenvolver estratégias e alternativas para alcançar uma matriz de recursos 80% sem carbono até 2035 e desenvolver um roteiro para atingir uma matriz energética totalmente sem carbono para atender às futuras necessidades dos clientes da EPE até 2045, tudo de modo a lhes fornecer energia segura, confiável e acessível. O JDA se concentrará em:

desenvolver uma visão e um roteiro de hidrogênio para que a EPE gere energia sem carbono em toda a sua frota geral de geração de energia;

desenvolver uma estratégia para que a mais nova unidade Newman Power Station da EPE seja alimentada totalmente com geração a gás natural com um composto de até 30% de hidrogênio e, posteriormente, 100% de hidrogênio para gerar energia sem carbono;

apoiar o processo de planejamento de recursos com a integração de hidrogênio e recursos isentos de carbono;

avaliar futuras oportunidades regionais de transporte, comerciais e outras oportunidades de conexão com o setor industrial para promover descarbonização e crescimento econômico.

“ A El Paso Electric tem o compromisso de promover tecnologias inovadoras e estratégias centradas nos clientes para atender a nossas comunidades de forma confiável, acessível e sustentável”, declarou Kelly A. Tomblin, presidente e CEO da El Paso Electric. “ Para isso, anunciamos a meta de atingir 80% de neutralidade em carbono até 2035, com o grande objetivo final de 100% até 2045. A assinatura deste acordo de desenvolvimento conjunto nos ajudará a atingir essas importantes metas.”

A EPE já demonstrou esse compromisso ao se tornar a primeira concessionária dos estados norte-americanos do Texas e do Novo México a eliminar a geração a carvão de sua matriz energética em 2016.

“ Nosso JDA com a Mitsubishi Power vai estabelecer uma poderosa parceria que se concentrará em identificar, desenvolver e executar projetos para reduzir as emissões de carbono gerais e aumentar a confiabilidade de nosso portfólio de geração de energia. Vamos realizar mais parcerias para concretizar outras iniciativas que estimularão o crescimento econômico de nossa região”, acrescentou Tomblin.

Em janeiro de 2021, como parte do compromisso da empresa com uma geração de energia mais limpa e sustentável, a EPE selecionou a turbina a gás de resposta aprimorada Smart M501GAC (Smart M501GAC enhanced response, SmartER) da Mitsubishi Power, com 228 megawatts de capacidade. Essa turbina a gás vai permitir que a EPE triplique seu portfólio de energia renovável, maximize a capacidade de resposta diante da intermitência de recursos renováveis com rápido potencial de despacho e reduza as emissões de carbono. A turbina a gás também pode ser alimentada com hidrogênio para ampliar ainda mais a descarbonização futuramente.

Paul Browning, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas, comentou: “ Temos 25 anos para descarbonizar a energia elétrica, o que torna todos nós parte da ‘The Power Generation’ [A Geração de Energia]. Acreditamos que, durante essa transição energética, as concessionárias precisarão de soluções de descarbonização total que empreguem diversas tecnologias. É por isso que consideramos tão promissora a celebração de um JDA com a El Paso Electric para colaborarmos em planejamento de longo prazo, tecnologias, integração, implementação e suporte para sua trajetória rumo a uma geração de energia e composto de armazenamento energético sem carbono. Junto com nossos clientes, estamos criando uma ‘Change in Power’ [Mudança na Energia]”.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a El Paso Electric Company

A El Paso Electric é uma concessionária elétrica regional que presta serviços de geração, transmissão e distribuição a aproximadamente 446 mil clientes de varejo e atacado em uma área de 10.000 milhas quadradas no vale do Rio Grande no sul do Texas e sul do Novo México, Estados Unidos.

