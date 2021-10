Slate Asset Management breidt Europees platform uit met acquisitie van portfolio met essentieel onroerend goed van NOK 1 miljard in Noorwegen

LONDEN & FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management ('Slate'), een wereldwijd platform voor alternatieve investeringen gericht op onroerend goed, heeft vandaag de acquisitie aangekondigd van een portfolio van 25 essentiële onroerendgoedactiva in Noorwegen voor ongeveer NOK 1 miljard. De overname – de eerste van Slate in Scandinavië – vergroot het Europese platform van het bedrijf en vergroot de blootstelling van Slate aan essentiële vastgoedactiva van hoge kwaliteit in breder Europa aanzienlijk.

De portfolio omvat ongeveer 50.000 vierkante meter geografisch verspreid over Noorwegen, waarvan het grootste deel geconcentreerd is in en rond de vijf grootste steden van Noorwegen. Het volledige inkomen van de portfolio wordt gegenereerd door essentiële goederenleveranciers en dienstverleners, waaronder 24 supermarkten die zijn verhuurd aan klasse A-huurders en één door de overheid gehuurde medische faciliteit. De drie belangrijkste exploitanten in de portfolio zijn de toonaangevende Noorse supermarktketens Coop Norge, Reitan Group en NorgesGruppen, die ongeveer 96% van het totale marktaandeel van de supermarktketen in Noorwegen in handen hebben.

" We vergroten actief onze blootstelling aan essentieel onroerend goed in heel Europa, en deze transactie is een geweldige kans voor ons om een portfolio van hoogwaardige activa te verwerven in een nieuwe en groeiende markt met een zeer aantrekkelijke basis," aldus Brady Welch, oprichtende partner bij Slate Asset Management. " Tegen de achtergrond van de robuuste economie en het leiderschap van Noorwegen op het gebied van milieuprestaties, zijn we van mening dat we aanzienlijke waarde kunnen creëren voor onze huurders en onze partners door doordacht te investeren om deze eigendommen nog moderner, duurzamer en hulpbronnenefficiënter te maken."

De overname is een voortzetting van de strategie van Slate die gericht is op gestabiliseerde supermarkt- en essentiële onroerendgoedactiva in heel Europa, die de distributie van essentiële goederen en diensten aan eindgebruikers vergemakkelijken. Deze activa hebben bewezen defensief van aard te zijn, met inkomstenstromen die bestand zijn tegen perioden van economische instabiliteit.

Welch voegde toe: " De essentiële huurders die deze eigendommen bezetten, zijn bedrijven van uitzonderlijke kwaliteit met consistent sterke en stabiele prestaties. Daar we in deze sector kapitaal willen blijven inzetten, versterkt deze portfolio onze staat van dienst en biedt het een ideaal platform voor toekomstige investeringen in de Scandinavische regio.”

Schjødt, UNION Norsk Naeringsmegling, Pareto Securities, BER en KPMG Noorwegen adviseerden Slate bij deze transactie, die naar verwachting in december 2021 wordt afgerond.

Over Slate Asset Management

Slate Asset Management is een wereldwijd alternatief investeringsplatform gericht op vastgoed. We richten ons op grondbeginselen met als doel het creëren van waarde op lange termijn voor onze investeerders en partners. Het platform van Slate omvat een reeks beleggingsstrategieën, waaronder opportunistische, waardetoevoegende, kernplus- en schuldinvesteringen. We worden ondersteund door uitzonderlijke mensen en flexibel kapitaal, waardoor we een breed scala aan aantrekkelijke investeringsmogelijkheden kunnen opstarten en uitvoeren. Ga naar slateam.com voor meer informatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.