Le programme Knopp Biosciences de lutte contre la douleur, financé par les Instituts américains de la santé publique (NIH), entame sa troisième année de l'initiative HEAL pour la découverte de thérapies non opiacés contre la douleur chronique

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Knopp Biosciences LLC a annoncé aujourd’hui avoir obtenu une troisième année de financement de recherche de la part des Instituts américains de la santé publique (National Institutes of Health, NIH), pour faire progresser le développement de ses nouvelles thérapies non opiacées destinées à traiter les douleurs chroniques. Le projet est financé par l’Initiative des NIH visant à mettre un terme aux addictions à long terme (la NIH Helping to End Addiction Long-term (HEAL) Initiative), qui entend améliorer les traitements pour soulager les douleurs chroniques, réduire le nombre d’overdoses et de troubles liés à la consommation d’opioïdes, et guérir à long terme la dépendance aux opioïdes.

Knopp a développé une plate-forme de découverte de molécules brevetées destinées à une cible biologique non opioïde liée aux douleurs chroniques causées par l’altération des liaisons nerveuses. La cible du médicament est un canal potassique de membrane cellulaire appelé Kv7.2/7.3, qui régule le flux ionique nécessaire pour moduler la stimulation des cellules. De plus en plus de preuves scientifiques suggèrent que l’activation sélective des sous-types de canaux clés Kv7 pourrait permettre de contrôler l’hyperexcitabilité des cellules nerveuses associée à la douleurs chronique.

« L’obtention de cette nouvelle phase de financement HEAL, qui repose sur les résultats prometteurs des modèles précliniques de douleur chronique et neuropathique, place Knopp en bonne position pour l’admission et homologation de notre principal candidat médicament dans le cadre des études nécessaires à celles-ci », a déclaré Michael Bozik, docteur en médecine, président-directeur général de Knopp. « Nous sommes ravis des progrès réalisés à ce jour dans le cadre de cette importante initiative, qui répond à un défi de santé publique considérable et persistant. »

La troisième année de financement, à hauteur de 2,2 millions de dollars, fait partie d’une dotation pouvant atteindre 8 millions de dollars subordonnée à la réalisation d'étapes majeures sur cinq ans. Extrêmement compétitif, le programme de financement HEAL accordé à Knopp figure parmi les 375 subventions accordées dans 41 États au cours de l’exercice 2019 pour fournir des solutions scientifiques à la crise nationale de surdose d'opiacés.

La recherche sur les activateurs Kv7 de Knopp est en partie soutenue dans le cadre des subventions N° U44NS093160 et U44NS115732 accordées par l’Institut national des maladies neurologiques et accidents vasculaires cérébraux des NIH. Le contenu de ce communiqué relève de l’entière responsabilité de Knopp, et ne représente pas nécessairement le point de vue des NIH.

À PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une société privée, spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments, qui met tout en œuvre pour fournir des traitements révolutionnaires contre les maladies immunologiques et neurologiques qui présentent des besoins médicaux non traités. La petite molécule orale en stade clinique de Knopp, le dexpramipexole, fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase 2 pour le traitement de l'asthme éosinophilique modéré à sévère. La plate-forme préclinique Kv7 de Knopp est destinée aux traitements, à base de petites molécules, des encéphalopathies développementales et épileptiques, et d’autres formes rares d'épilepsie, de la douleur neuropathique, et troubles des muscles lisses. Rendez-vous sur www.knoppbio.com.

À PROPOS DE LA NIH HEAL INITIATIVE

L’initiative « Helping to End Addiction Long-term℠ », ou « NIH HEAL Initiative℠ », est une démarche agressive menée conjointement par les NIH, visant à accélérer les solutions scientifiques susceptibles de remédier à la crise nationale de santé publique liée aux opioïdes. Lancée en avril 2018, l’initiative vise à améliorer les stratégies de prévention et de traitement autour du mauvais usage des opioïdes, des addictions qui en découlent, ainsi que de l’amélioration de la prise en charge de la douleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://heal.nih.gov.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », notamment certaines déclarations liées aux dépôts réglementaires et programmes de développement clinique prévus. Toutes les déclarations prévisionnelles reposent sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction, et impliquent un certain nombre de risques, incertitudes et autres facteurs importants, notamment les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et programmes de développement de produits, à la disponibilité des financements pour soutenir la poursuite des recherches et études, à la disponibilité avérée ou potentielle de thérapies ou traitements alternatifs, à la disponibilité d’une protection par brevet des découvertes et alliances stratégiques, ainsi qu’à d’autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Knopp et ses attentes. Rien ne garantit qu’un produit médicamenteux expérimental sera développé ou fabriqué avec succès, ni que les résultats définitifs des études cliniques seront favorables aux approbations requises par les autorités règlementaires pour la commercialisation d’un produit Knopp. Knopp n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour d’autres raisons.

Le portefeuille de Knopp est composé de produits médicamenteux expérimentaux non approuvés par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA). Ces produits médicamenteux expérimentaux font encore l’objet d’une étude clinique ou pré-clinique visant à vérifier leur efficacité et innocuité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.