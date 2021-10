Dzięki przejściu na wsparcie Rimini Street Support, czołowy koreański producent mebli może skupić się na celach modernizacji w zakresie IT

Leading South Korean Furniture Manufacturer Empowered to Focus on IT Modernization Goals After Switching to Rimini Street Support (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że ENEX, czołowy producent mebli z Korei Południowej, przeszedł na wsparcie Rimini Street Support dla swojego kluczowego systemu SAP. Dzięki zmianie dostawcy wsparcia, ENEX mógł od razu obniżyć swoje roczne opłaty za wsparcie i przekierować wewnętrzny personel IT na inicjatywy o większej wartości biznesowej, w tym plany aktualizacji i modernizacji infrastruktury IT.

Przejście na ultra-responsywne wsparcie i konserwację pozwala przyspieszyć transformację cyfrową

Założona w 1971 r. firma ENEX jest liderem wśród producentów mebli kuchennych i pokojowych w Korei Południowej i posiada sieć dystrybucyjną online i offline. ENEX to pierwsza duża marka, która wprowadziła nowoczesne podejście do personalizowanego projektowania kuchni.

ENEX przeniósł się do Rimini Street opierając się na znakomitej reputacji firmy w zakresie świadczenia ultra-responsywnych usług wsparcia, w tym wsparcia wszelkich dostosowanych ustawień oraz wysokim średnim wyniku zadowolenia klientów na poziomie 4,9 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0 – „doskonały”). ENEX wiedział też, że zmiana dostawcy wsparcia pozwoli firmie uwolnić zasoby – czas, pieniądze i personel, aby wykorzystać je w kierunku rozwijania przyszłych inicjatyw o wysokiej wartości. Ponadto ENEX może teraz utrzymywać swoje kluczowe aplikacje SAP przez co najmniej 15 lat od chwili zmiany dostawcy. Dzięki temu nie musi już wdrażać kosztownych i uciążliwych aktualizacji do nowych wydań i wersji tylko po to, aby zachować pełne wsparcie producenta.

„ W związku z przedłużającym się kryzysem COVID-19, rola optymalizacji naszej działalności IT wzrosła – powiedział Yeon-soo Kang, kierownik Działu Technologii Informacyjnej w ENEX. - Opłaty za konserwację oprogramowania SAP pochłaniały lwią część naszego budżetu IT, pomimo że aktualizacja aplikacji SAP nie była konieczna. Przenieśliśmy się do Rimini Street, aby móc maksymalizować inwestycje w kluczowe oprogramowanie, a Rimini okazało się silnym partnerem na którym możemy polegać w zakresie wsparcia naszych wewnętrznie wdrożonych systemów, a także naszej planowanej infrastruktury IT opartej na chmurze i w przyszłych projektach modernizacyjnych”.

Wysoce spersonalizowane wsparcie ze strony ekspertów

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Rimini Street, ENEX otrzymał wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego klienta, wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Dodatkowo, ENEX korzysta obecnie z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 2.

„ Kierownicy IT w Korei ciągle mierzą się z tematem wprowadzania kluczowych inicjatyw, które pomogą ich przedsiębiorstwom odmieniać się i rozwijać, ale często nie wiedzą, skąd wziąć fundusze na te inicjatywy, gdy tak duża część ich budżetu IT jest zamknięta w systemie ERP – powiedział Hyungwook “Kevin” Kim, kierownik regionalny dla Korei, Rimini Street. - Wybierając wsparcie Rimini Street, ENEX był w stanie uwolnić cenne zasoby, odzyskać kontrolę nad swoimi planami w zakresie IT i zacząć planować przyszłe potrzeby modernizacyjne tak, aby lepiej odzwierciedlały jego cele biznesowe na drodze do umacniania przewagi konkurencyjnej i rozwoju”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

