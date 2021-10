Oncodesign et TiumBio signent un accord de collaboration R&D portant sur des candidats-médicaments dans le traitement de la fibrose

DIJON, France et PANGYO, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Oncodesign (ALONC – FR0011766229), société biopharmaceutique française spécialisée dans la recherche sur les inhibiteurs de kinases et la médecine de précision, et TiumBio (KOSDAQ:321550), société spécialisée en R&D sur les maladies rares, ont annoncé la signature d’un accord de collaboration de R&D portant sur des candidats médicaments potentiels contre la fibrose.

Dans le cadre de cet accord, Oncodesign sera responsable de l’identification, de la synthèse chimique et de l’optimisation des candidats médicaments Nanocyclix® ainsi que de leur analyse précoce, tandis que TiumBio sera en charge de l’évaluation avancée de l’efficacité fibrotique des candidats médicaments. Cette phase initiale de la collaboration sera financée par TiumBio.

En outre, TiumBio a obtenu une option exclusive de licensing-in des droits mondiaux de développement et de commercialisation des candidats médicaments découverts après leur évaluation une fois les critères de réussite prédéfinis atteints. Les conditions financières relatives à cette option, qui pourrait être levée l’année prochaine, ne peuvent être divulguées à ce stade.

Hun-Taek Kim, PDG de TiumBio : « Nous sommes ravis de travailler avec Oncodesign dans un objectif commun de développement de traitements de maladies rares et incurables. Si nous combinons la plateforme technologique basée sur les inhibiteurs de kinases d’Oncodesign, notre expérience de R&D axée sur la fibrose et notre expertise dans les maladies rares, je suis convaincu que nous pouvons développer de nouveaux médicaments innovants dans le domaine de la fibrose. »

Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign : « Cette nouvelle collaboration avec TiumBio, société de Corée du Sud experte en fibrose, nous permet d’élargir encore la portée mondiale de nos technologies innovantes. Suite à des collaborations antérieures avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux dont BMS (Bristol-Myers-Squibb), Ipsen, Sanofi, Servier et UCB, notre plateforme technologique Nanocyclix® est prête à apporter des solutions dans un domaine complexe. Je me réjouis de collaborer avec TiumBio afin de trouver des solutions pour les patients atteints de fibrose. »

Jan Hoflack, CSO d’Oncodesign : « Cet accord illustre une fois de plus comment une société pharmaceutique spécialisée qui recherche des composés aux critères uniques et difficiles à satisfaire peut bénéficier de notre plateforme technologique Nanocyclix®, ciblant une puissance élevée et une sélectivité très fine. Les essais initiaux du set de diversité Nanocyclix® ont permis d’identifier des points de départ répondant aux critères initiaux de TiumBio et ont abouti à cette collaboration prometteuse. »

À propos de la fibrose

La fibrose est un phénomène de formation fibreuse de tissu conjonctif qui survient dans la majorité des tissus du corps humain. À mesure que la maladie progresse, la fonction de l’organe concerné est altérée, ce qui peut conduire à diverses maladies chroniques fatales telles que la fibrose pulmonaire et hépatique. De plus, la fibrose représente environ 45 % de la mortalité par maladie toutes causes confondues, et étant donné que peu de traitements efficaces sont actuellement disponibles, ce domaine thérapeutique suscite une forte attente des patients.

À propos de TiumBio

En 2018, TiumBio a concédé le droit de brevet du NCE401, un candidat médicament qui était au stade préclinique pour le traitement de la fibrose pulmonaire, à Chiesi Farmaceutici, un laboratoire pharmaceutique italien. L’an dernier, le candidat médicament pour le traitement de la NASH a été sélectionné comme projet gouvernemental BIG3. En outre, la société dispose d’un certain nombre de nouveaux pipelines de fibrose et de projets en développement, et est connu pour mener de la R&D visant à étendre les domaines d’indication tels que la fibrose hépatique et rénale. Nous pensons que cette collaboration conjointe de R&D, signée par TiumBio, qui dispose d’atouts dans la R&D en matière de fibrose, peut être un catalyseur pour stimuler le développement du traitement de la fibrose.

À propos d’Oncodesign

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateformes technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors- oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

