Le producteur alimentaire israélien Tnuva choisit DXC Technology pour moderniser sa chaîne d'approvisionnement

TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) annonce aujourd'hui la signature de l'un des plus importants contrats de déploiement informatique commercial en Israël, pour un montant de 40 millions de dollars, avec Tnuva, principal producteur israélien de produits laitiers et alimentaires.

En vertu de cet accord de cinq ans, DXC modernisera les équipements informatiques de Tnuva en mettant en œuvre un nouveau système de chaîne d'approvisionnement numérique. Ce système permettra au producteur alimentaire d'accélérer ses opérations et de fournir des aliments de haute qualité à des millions de consommateurs dans tout Israël.

DXC déploiera une solution unique de planification des ressources d'entreprise (ERP), basée sur la plateforme ERP innovante SAP S4/HANA® de SAP. La solution proposée vise à consolider et à moderniser près de 240 systèmes patrimoniaux de Tnuva dans le domaine des applications commerciales et de la gestion des produits laitiers. Le système permettra à Tnuva de raccourcir le délai de mise sur le marché de nouveaux produits et d'optimiser ses ressources de production laitière et alimentaire.

"La solution de DXC nous permettra de déployer des technologies de pointe au sein de nos processus clés, augmentant ainsi le rendement des lignes de production et améliorant notre proposition de valeur aux consommateurs", déclare Shay Michel, CIO de Tnuva.

Intégrant une gamme d'outils numériques optimisés par l'intelligence artificielle, le nouveau système permettra de recueillir des données précieuses et de dégager des informations permettant d'accroître la précision de la fabrication et d'améliorer la prise de décision et la planification. Bénéficiant d'une flexibilité accrue, le producteur alimentaire sera en mesure de réagir plus rapidement aux évolutions du marché et aux changements de préférences des consommateurs.

"Nous sommes ravis de contribuer à la transformation de Tnuva et à son objectif de développement pour devenir un leader de la fabrication intelligente", déclare Sassi Meir, directeur général de la société DXC Technology pour Israël. "DXC est fier d'aider l'une des entreprises les plus importantes d'Israël à fournir ses produits aux consommateurs plus rapidement et plus efficacement."

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations, en modernisant leurs infrastructures TI, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer les services sur l'ensemble de la pile de technologies d'entreprises afin d'atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’excellence sectorielle que DCX offre à ses clients et à ses collaborateurs, visitez le site DXC.com.

