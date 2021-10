Slate Asset Management élargit sa plateforme européenne avec l'acquisition d'un portefeuille immobilier essentiel d'une valeur de 1 milliard de NOK en Norvège

LONDRES & FRANCFORT--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management (« Slate »), une plateforme mondiale d'investissement alternatif orientée immobilier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un portefeuille de 25 actifs immobiliers essentiels en Norvège d'une valeur d'environ 1 milliard de NOK. Cette acquisition - la première de Slate dans les pays nordiques - renforce la plateforme européenne de la société et augmente considérablement l'exposition de Slate aux actifs immobiliers essentiels de grande qualité dans l'Europe élargie.

Le portefeuille comprend environ 50 000 mètres carrés répartis géographiquement dans toute la Norvège, dont la plus grande partie est concentrée à l'intérieur et autour des cinq plus grandes villes de Norvège. La totalité des revenus du portefeuille est générée par des fournisseurs de biens et services essentiels, notamment 24 épiceries louées à des locataires de classe A et un centre médical loué par le gouvernement. Les trois principaux gestionnaires du portefeuille sont les principaux groupes d'épicerie norvégiens Coop Norge, Reitan Group et NorgesGruppen, qui détiennent environ 96 % de la part de marché totale des épiceries en Norvège.

« Nous augmentons activement notre exposition à l'immobilier essentiel dans toute l'Europe, et cette transaction représente pour nous une formidable occasion d'acquérir un portefeuille d'actifs de grande qualité sur un nouveau marché en croissance, à un prix très attractif », a déclaré Brady Welch, associé fondateur de Slate Asset Management. « Compte tenu de la solide économie et du leadership de la Norvège en matière de performances écologiques, nous pensons pouvoir dégager une valeur importante pour nos locataires et nos partenaires en investissant avec sérieux pour octroyer à ces propriétés davantage de modernité, de durabilité et d'efficacité en termes de ressources ».

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Slate orientée vers les épiceries stabilisées et les actifs immobiliers essentiels dans toute l'Europe, qui facilitent la distribution de biens et de services essentiels aux consommateurs finaux. Ces actifs se sont avérés être défensifs par nature et comportent des flux de revenus pouvant résister à des périodes d'instabilité économique.

M. Welch a ajouté : « Les locataires essentiels qui occupent ces propriétés sont des entreprises de qualité exceptionnelle dont les performances sont régulièrement bonnes et stables. Alors que nous cherchons à poursuivre le déploiement de capitaux dans ce secteur, ce portefeuille renforce notre réputation et constitue une plateforme idéale pour de futurs investissements dans la région nordique ».

Schjødt, UNION Norsk Naeringsmegling, Pareto Securities, BER ainsi que KPMG Norvège ont agi comme conseiller auprès de Slate pour cette transaction, qui devrait être conclue en décembre 2021.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plateforme d'investissement alternatif mondiale orientée immobilier. Nous nous concentrons sur les fondamentaux dans le but de créer de la valeur sur le long terme auprès de nos investisseurs et nos partenaires. La plateforme de Slate couvre une gamme de stratégies d'investissement, notamment des investissements opportunistes, à valeur ajoutée, fondamentaux et dans la dette. Nous sommes soutenus par des personnes exceptionnelles et un capital flexible nous permettant de créer et d'exécuter une large gamme d'opportunités d'investissement intéressantes. Pour en savoir plus, consultez le site web slateam.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.