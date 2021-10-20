Andersen Global攜手印尼一流稅務公司，繼續在亞洲擴張業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與Soewito, Fajar & Partners合作，進軍印尼市場。Soewito, Fajar & Partners是印尼的超大型稅務公司，以“TaxPrime”品牌運作。

TaxPrime成立於2012年，由資深合夥人Soewito和管理合夥人Muhamad Fajar Putranto共同創立，兩位創辦人都曾是印尼稅務總局(DGT)的稅務官員。TaxPrime總部位於雅加達，擁有三個辦事處，員工包括九名合夥人、三名資深顧問和170多名專業人員。公司專注於為跨國企業提供服務，其全方位服務能力涵蓋稅務和海關法規遵循、稅務和海關諮詢、移轉訂價、稅務和海關爭議解決、國際稅務以及交易設計等領域。

Fajar表示：「我們致力於提供一流服務，持續努力擴增專長。與Andersen Global的合作彰顯出我們以無縫方式為經營全球業務的客戶提供服務的承諾，我們期待與Andersen Global成員公司和合作公司中志同道合的專業人士合作。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「TaxPrime近年來的快速成長令人印象深刻，贏得市場的廣泛讚譽。他們卓越的客戶服務能力和專長彰顯出他們對管理工作的投入。該公司加入我們的亞洲平臺後，將為我們在印尼乃至亞洲地區發展業務的客戶帶來重大影響。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾323個地點發展業務。

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