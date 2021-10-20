Andersen Global携手印尼领先税务公司，继续亚洲扩张步伐

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与Soewito, Fajar & Partners合作，进军印尼市场。Soewito, Fajar & Partners是印尼的一家超大型税务公司，以“TaxPrime”品牌开展运营。

TaxPrime成立于2012年，由高级合伙人Soewito和管理合伙人Muhamad Fajar Putranto联合创立，两位创始人都曾是印尼税务总局(DGT)的税务官员。TaxPrime总部位于雅加达，拥有三个办事处，员工包括九名合伙人、三名高级顾问和170多名专业人员。公司专注于为跨国公司提供服务，其全方位服务能力涵盖税务和海关合规、税务和海关咨询、转让定价、税务和海关争议解决、国际税务以及交易设计等领域。

Fajar表示：“我们致力提供一流服务，持续努力拓展专长。与Andersen Global的合作彰显出我们以无缝方式为经营全球业务的客户提供服务的承诺，我们期待与Andersen Global成员公司和合作公司中志同道合的专业人士开展合作。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“TaxPrime近年来的快速增长令人印象深刻，赢得了市场的广泛赞誉。他们卓越的客户服务能力和专长彰显出他们对管理工作的投入。该公司加入我们的亚洲平台后，将为我们在印尼乃至亚洲地区开展业务的客户带来积极影响。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾323个地点开展业务。

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