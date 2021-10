Dubai Sports Council (DSC) assina um acordo de parceria tecnológica exclusiva com a Tecnotree

Dubai Sports Council (DSC) Signs an Exclusive Technology Partnership Agreement with Tecnotree (Photo: Business Wire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, fornecedora líder mundial em soluções de tecnologia para prestadores de serviços digitais, anunciou na GITEX Global (o evento de tecnologia indiscutível dos últimos 40 anos) que o Dubai Sports Council (DSC) selecionou a Tecnotree como sua parceira exclusiva de ecossistema e tecnologia. O acordo foi assinado por Sua Excelência Saeed Mohammed Hareb (secretário-geral do Dubai Sports Council) e Padma Ravichander (CEO da Tecnotree) na presença de Sua Excelência Hamad Obaid Al Mansoori (chefe do Governo Digital dos Emirados Árabes Unidos e diretor geral da Digital Dubai) e Nasser Aman Al Rahma (secretário-geral adjunto do Dubai Sports Council), bem como dignitários da Du, Etisalat e outras empresas. Como parte do contrato de vários anos, a Tecnotree fornecerá sua plataforma B2B2X, Tecnotree MomentsTM, que utiliza um mercado habilitado para 5G, e automatizará a infraestrutura e os processos de TI do DSC para oferecer uma nova era de múltiplas experiências para os fãs de esportes, bem como agentes do ecossistema, incluindo organizadores de eventos, instalações esportivas, fornecedores de equipamentos, dispositivos, treinadores e muito mais.

Tecnotree Momentstm é uma nova plataforma tecnológica única que permitirá a monetização de serviços Over-The-Top (OTT) para prestadores de serviços digitais, acelerando o crescimento nos seus mercados. O DSC desenvolve e organiza eventos esportivos holísticos em Dubai e escolheu a Tecnotree Moments para automatizar a infraestrutura e os processos que agilizarão a venda de ingressos para eventos, torneios de eSports, streaming de vídeo de alta qualidade com latência mínima, assinaturas de coaching e treinamento, assinaturas de academia e spa e gestão de patrocinadores.

Sua Excelência Saeed Mohammed Hareb disse: “ Temos o prazer de assinar este acordo de parceria exclusiva com a Tecnotree, nosso prestigioso sócio digital. Nos últimos anos, vimos a tecnologia aumentar substancialmente a sua presença no mundo dos esportes e mudanças ainda maiores estão em curso com a digitalização do esporte e o surgimento de várias tecnologias”.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, comentou: “ A parceria entre DSC e Tecnotree é uma oportunidade muito empolgante e anuncia uma nova era em que o mercado está mudando em um ritmo acelerado. Ela endossa nossa estratégia e visão em torno da convergência entre esportes e tecnologia e o surgimento de novos ecossistemas conectados digitalmente em torno dos esportes. Ao integrar a identidade digital, as assinaturas e recursos de gerenciamento do ciclo de vida do parceiro em nossa plataforma Tecnotree Moments de última geração, podemos ajudar o DSC a acelerar o crescimento da receita, ao mesmo tempo que oferece uma experiência melhorada e completa para os consumidores aproveitarem a nova economia de parceiros que pretendemos criar em conjunto”.

