LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--JAB en verzekeraar BNP Paribas Cardif hebben vandaag een strategische alliantie aangekondigd om een ​​reeks huisdieren verzekeringsdiensten aan te bieden in het VK, EMEA en Latijns-Amerika, met de visie om in de loop van de tijd aanvullende diergezondheid diensten aan te bieden. Als onderdeel van de overeenkomst zal JAB een meerderheidsbelang hebben in een nieuwe holdingmaatschappij waarin BNP Paribas Cardif Cardif Pinnacle zal inbrengen, haar dochteronderneming die zich richt op de snelgroeiende sector van huisdieren verzekeringen. BNP Paribas Cardif zal in belangrijke mate betrokken blijven bij de diergeneeskundige activiteit en de ontwikkeling van deze alliantie ondersteunen door middel van een blijvend belang in het bedrijf. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het tweede kwartaal van 2022, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief toepasselijke wettelijke goedkeuringen

