Amedeo et AURA AERO annoncent un accord de partenariat stratégique et une lettre d'intention d'achat de 200 modèles ERA (Electric Regional Aircraft)

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--AURA AERO est à l'origine d'une conception totalement innovante qui intègre les technologies nouvelles et existantes, comme les commandes de vol électriques, générant ainsi des efficiences numériques et une dynamique révolutionnaire pour créer un avion électrique. Avec INTEGRAL, son prototype actuel, AURA AERO atteint la maturité de conception et de produit pour une fraction des coûts, et appliquera cette expertise à son avion régional électrique de 19 places, baptisé « ERA ».

« Amedeo est ravi d'avoir signé une lettre d'intention pour 200 ERA, rapprochant ainsi l'aviation commerciale de son objectif zéro net à l'horizon 2050. Nous sommes fiers de collaborer avec AURA AERO sur cette initiative si importante pour le climat et pour l'avenir. Pour Amedeo, l'aviation durable est plus qu'une simple aspiration. Nous nous engageons dans des partenariats d'aviation durable, qui définiront les trois prochaines décennies de l'aérospatial. Après avoir étudié divers concepts, il est clairement apparu qu'AURA AERO jouit d'un avantage compétitif grâce à des compétences, des équipes et une conception que nous approuvons. Leur prototype INTEGRAL est la pierre angulaire d'un plus grand aéronef régional à propulsion électrique », déclare Gabriella Lapidus, Directrice commerciale d'Amedeo.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Amedeo. Son expertise en solutions de finance structurée dans de multiples catégories d'actifs joue un rôle crucial dans la trajectoire que prend AURA AERO, et nous nous réjouissons à l'idée de pérenniser cette étroite collaboration. Forts de notre expertise et capacité industrielle, nous sommes heureux de façonner l'avenir de l'aéronautique », déclare Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président d'AURA AERO.

Basé à Toulouse, en plein cœur du principal hub aéronautique mondial, AURA AERO est une société aérospatiale créée il y a trois ans, développant des processus de conception et de fabrication pour des aéronefs électriques entièrement numériques, déclinés tout d'abord en versions 19 places et fret, tout en faisant déjà voler un avion de formation à la voltige qui passera à la propulsion électrique en 2022, pour devenir le formateur de choix des programmes d'écoles de formation au pilotage, militaires ab initio et avancés.

Amedeo est un chef de file mondial de la gestion d'actifs aérospatiaux et un investisseur de premier rang dans le leasing d'aéronefs. L'équipe a plus de 140 années d'expérience combinée dans la gestion d'un vaste portefeuille d'aéronefs pour le compte de divers investisseurs. Amedeo a financé un large éventail d'aéronefs et entretient des relations pérennes avec les OEM, les compagnies aériennes et les financiers. Présentant un bilan éprouvé, l'équipe de direction est à l'avant-garde des nouvelles technologies dans diverses catégories d'actifs.

Plus d'infos sur : www.amedeo.aero

Suivez-nous sur : https://ie.linkedin.com/company/amedeo-

Plus d'infos sur : www.aura-aero.com

Suivez-nous sur : Facebook : @auraaero, Instagram : @aura_aero, LinkedIn : AURA AERO, Twitter : @aero_aura, YouTube : AURA AERO.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.