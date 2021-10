Le réseau partenaires Asana développe son écosystème informatique

Aujourd’hui, Asana développe partenaires Asana pour permettre aux leaders du secteur de bénéficier de toujours plus de contrôle et d’assistance, d’assurer la coordination entre les équipes interfonctionnelles, mais aussi et surtout de veiller à la sécurité de leurs données.(Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Asana, Inc. (NYSE:ASAN)(LTSE : ASAN), l’une des principales plateformes de gestion du travail en équipe, annonce le développement de son réseau de partenaires Asana. Dans un monde plus que jamais tourné vers le travail à distance, cet écosystème de partenaires informatiques a pour objectif de donner aux entreprises la confiance et les outils nécessaires pour s’adapter aux défis majeurs en matière de sécurité et d’évolutivité, et ce, quelle que soit la complexité de leur structure.

Il y a quelques mois, Asana a lancé le réseau partenaires Asana, un écosystème regroupant plus de 200 outils de travail essentiels et partenaires dans 75 pays. Aujourd’hui, l’entreprise développe partenaires Asana pour permettre aux leaders du secteur de bénéficier de toujours plus de contrôle et d’assistance, d’assurer la coordination entre les équipes interfonctionnelles, mais aussi et surtout de veiller à la sécurité de leurs données. C’est pourquoi elle lancera prochainement des intégrations avec Splunk et Netskope.

« Aujourd’hui, nous développons le réseau partenaires Asana pour permettre aux entreprises de bénéficier d’encore plus de contrôle et de flexibilité, alors que le monde du travail poursuit son évolution, notamment vers un monde plus hybride », déclare Billy Blau, Head of Business and Corporate Development chez Asana. « Nous sommes ravis de travailler avec Splunk et Netskope pour fournir à nos clients davantage de visibilité sur leurs données et les aider à mieux les contrôler. À l’avenir, et afin d’épauler encore davantage les entreprises, nous allons respecter des exigences encore plus poussées en matière de sécurité et de conformité grâce à de nouvelles intégrations avec des outils DLP, CASB et eDiscovery. Nous restons déterminés à répondre aux besoins des plus grandes entreprises au monde en leur apportant toute la transparence nécessaire pour s’adapter et travailler sereinement en ces temps incertains. »

Des contrôles informatiques plus poussés pour assurer la sécurité des structures hybrides

Dorénavant, l’API Journal d’audit d’Asana permettra également aux utilisateurs de profiter de sa nouvelle intégration clé en main SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité) avec Splunk. Les services informatiques des entreprises pourront ainsi aisément suivre toute modification effectuée au sein de leur structure en ce qui concerne la sécurité et la conformité. Désormais, lorsqu’un employé situé dans une zone géographique particulière tente soudainement de se connecter depuis un autre endroit à plusieurs reprises, les administrateurs seront directement prévenus grâce à des alertes automatisées, leur permettant de prendre des mesures sans délai.

Par ailleurs, les clients d’Asana auront bientôt accès à la nouvelle intégration avec Netskope, laquelle permettra le déploiement de services CASB (agent de sécurité des accès au cloud). L’objectif est d’assurer le respect des politiques de sécurité et d’empêcher le partage de données en dehors de l’environnement d’une organisation. Ainsi, un employé peut se connecter uniquement à l’instance Asana de son entreprise depuis les appareils ou réseaux autorisés. Les données sensibles internes ne peuvent être communiquées à des entités externes.

« Disposer d’une architecture informatique flexible et évolutive est essentiel pour les entreprises modernes, orientées cloud. Il en va de même pour la sécurité des applications, utilisateurs et données, qui doit être au rendez-vous peu importe où nous sommes », déclare Billy Bond, vice-président Business Development & Alliances chez Netskope. « Nous sommes ravis de nous associer à Asana pour offrir une protection avancée des données et pour écarter les menaces potentielles sur le cloud. Ensemble, nous allons accompagner les entreprises pour qu’elles puissent assurer la sécurité de leurs employés, applications et données, partout dans le monde ».

Aujourd’hui, grâce à l’écosystème de solutions informatiques du réseau de partenaires Asana, la plateforme enrichit encore davantage son offre d’intégrations pour répondre aux impératifs de sécurité, d’identité, de conformité et de gestion en mode SaaS. Elle peut fournir aux entreprises des solutions répondant à leurs besoins, et ce dans plusieurs domaines :

Sécurité : Asana fournit des solutions de sécurité essentielles grâce à ses intégrations avec Splunk, Netskope et OneTrust, permettant l’utilisation de CASB, et plus encore.

Asana fournit des solutions de sécurité essentielles grâce à ses intégrations avec Splunk, Netskope et OneTrust, permettant l’utilisation de CASB, et plus encore. Identité : Asana travaille en partenariat avec les principales solutions d’authentification, d’accès et de gestion des identités : Okta, Microsoft Azure Active Directory (AD), Google Workspace (SAML et SCIM), OneLogin, etc.

Asana travaille en partenariat avec les principales solutions d’authentification, d’accès et de gestion des identités : Okta, Microsoft Azure Active Directory (AD), Google Workspace (SAML et SCIM), OneLogin, etc. Conformité : Asana répond aux besoins essentiels de ses clients en matière de conformité grâce à des outils comme Exterro, DataGrail et Transcend, et vise à s’adapter aux dernières évolutions de la procédure eDiscovery, ainsi qu’aux réglementations spécifiques du secteur.

Asana répond aux besoins essentiels de ses clients en matière de conformité grâce à des outils comme Exterro, DataGrail et Transcend, et vise à s’adapter aux dernières évolutions de la procédure eDiscovery, ainsi qu’aux réglementations spécifiques du secteur. Gestion en mode SaaS : Asana veille à ce que ses clients bénéficient d’une transparence totale quant à la prise en main et la gestion de leurs applications, et à ce que chacun puisse les utiliser en toute sécurité au sein de l’entreprise. Pour ce faire, Asana a établi des partenariats avec les plateformes BetterCloud, Productiv et Zylo.

Asana veille à ce que ses clients bénéficient d’une transparence totale quant à la prise en main et la gestion de leurs applications, et à ce que chacun puisse les utiliser en toute sécurité au sein de l’entreprise. Pour ce faire, Asana a établi des partenariats avec les plateformes BetterCloud, Productiv et Zylo. Plateforme Asana : Asana permet aux entreprises de relier tous les outils de travail qui leur sont indispensables au quotidien, à tous les niveaux, notamment IBM App Connect, MuleSoft et Power Automate.

« Les nouvelles façons de travailler qui ont émergées récemment nécessitent la mise en place de solutions hautement intégrées, qui permettent de rationaliser le travail tout en étant sécurisées », explique Wayne Kurtzman, directeur de la recherche sociale, communautaire et collaborative chez IDC. « Les dernières annonces d’Asana en matière de sécurité et l’expansion de son écosystème de partenaires démontrent clairement sa volonté générale d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en s’appuyant sur la collaboration. »

Pour en savoir plus sur le réseau partenaires Asana et l’écosystème de solutions informatiques dédiées aux entreprises, ainsi que pour découvrir toutes les intégrations prises en charge, rendez-vous sur asana.com/fr/apps.

À propos d’Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l’ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 107 000 clients payants et des millions d’utilisateurs dans 190 pays. Des entreprises internationales telles qu’Amazon, Japan Airlines, Sky ou Under Armour utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d’objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com/fr.