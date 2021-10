Toshiba ajuda Traxión a proporcionar máxima satisfação aos clientes

CIDADE DO MÉXICO e LAKE FOREST, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A tecnologia de impressora da Toshiba America Business Solutions está ajudando a Traxión, importante empresa de logística mexicana, a realizar entregas de porta a porta precisas, seguras e dentro do prazo por meio de sua subsidiária Redpack.

A Traxión está garantindo a satisfação dos clientes da Redpack ao implementar a linha diversificada de premiadas impressoras da Toshiba de etiquetas e códigos de barras móveis e para computadores em mais de 200 localidades no México. Cerca de 500 impressoras Toshiba estão ajudando mais de 800 funcionários da Traxión a criar recibos e etiquetas com códigos de barras para entregarem milhões de encomendas 24 horas por dia, 7 dias da semana, com total precisão.

Ajudando a garantir entregas da Traxión a qualquer momento e em qualquer lugar

A linha de impressoras para computadores da Toshiba (os sistemas das séries BA410 e B-FV4D) produz as etiquetas iniciais com os códigos de barras que fornecem informações essenciais sobre o conteúdo e o destino final das encomendas. Precisas e de alta qualidade, as etiquetas da Toshiba ajudam os funcionários das lojas, equipes dos depósitos e motoristas da Redpack a rastrear encomendas, estejam onde estiverem no mundo e a qualquer momento. A precisão e a qualidade das etiquetas da Toshiba ajudam também asseguram entregas precisas e dentro do prazo por toda a cadeia de abastecimento — do embarque no veículo à entrega final na porta do destinatário — algo essencial para cumprir prazos de envio e atingir taxas elevadas de satisfação do cliente.

Os dispositivos móveis da Toshiba (a série B-FP3) melhoram ainda mais a experiência dos clientes da Traxión gerando recibos com rapidez — a uma velocidade de até seis polegadas por segundo — que detalham o conteúdo de uma encomenda ao consumidor. Além de acelerar envios, as reconhecidas impressoras móveis da Toshiba reconhecidas pelo setor protegem entregas identificando precisamente conteúdos de envios e os próprios consumidores. Isso ajuda também a simplificar as operações da cadeia de abastecimento da Redpack ao possibilitar que suas equipes acessem os recibos de qualquer lugar, sem que precisem estar em uma estação de trabalho ligada à tomada.

“A Traxión trabalha em estreita colaboração com seus parceiros para acelerar e melhorar a transformação digital por meio de tecnologia de ponta que busca otimizar o desempenho operacional e o uso da capacidade instalada, possibilitando assim um modelo de negócio muito menos dependente de ativos. Somos hoje um dos fornecedores de logística e mobilidade mais relevantes do México, capazes de coordenar serviços contínuos por toda a cadeia de abastecimento e até os Estados Unidos”, afirmou Antonio Tejedo, vice-presidente de relações com investidores da Traxión. “Temos orgulho de ter celebrado esta aliança estratégica com a Toshiba. Combinando os recursos, a presença e a experiência das duas empresas, poderemos oferecer soluções de logística ainda melhores e mais eficientes”.

As impressoras reforçadas da Toshiba suportam uso intenso em condições rígidas

Os funcionários da Traxión também apreciam os elementos resistentes das impressoras. Estruturas metálicas e componentes robustos aumentam a durabilidade e o valor das impressoras industriais para computadores da Toshiba. As impressoras móveis da Toshiba combinam design robusto, proteção contra entrada de poeira e umidade de classificação Ingress Protection 54 (IP54) e comprovada resistência a quedas de até cinco pés de altura, possibilitando a operação contínua por motoristas da Traxión durante entregas. A liderança e os funcionários da Traxión valorizam também o tempo médio entre falhas (mean time between failures, MTBF) superior das impressoras, o que destaca a alta confiabilidade dos sistemas.

“A Toshiba apoia a missão da Traxión de realizar entregas precisas e no prazo para seus clientes em todo o México”, declarou Bill Melo, vice-presidente de marketing da Toshiba America Business Solutions. “Estamos empenhados em equipar a Traxión com a melhor tecnologia de etiquetagem do mercado para que ela mantenha sua reputação de excelente atendimento ao cliente”.

Sobre a Traxión

Fundada em 2011, a TRAXIÓN é a maior empresa de logística, transporte e mobilidade do México. Ela oferece o mais amplo portfólio de soluções integradas para todos os serviços da cadeia de abastecimento e mobilidade de pessoal. A empresa opera três segmentos de negócios principais: logística e tecnologia, mobilidade de cargas e mobilidade de pessoal. Como uma empresa institucional, sua meta é consolidar um setor dominado majoritariamente por empresas familiares e integrar o mais abrangente portfólio de transporte e logística. Segundo dados do segundo trimestre de 2021, a empresa opera uma frota de mais de 8.700 unidades, uma área de depósito para logística 3PL superior a 600.000 m² (cerca de 6,5 milhões de pés quadrados) e emprega mais de 16.500 funcionários. Suas vantagens competitivas mais importantes são tecnologia de ponta, uma abordagem de desenvolvimento transformadora, equipe de gestão experiente e empreendedora e operações de larga escala. A TRAXIÓN pratica uma robusta estratégia ambiental, social e de governança (environmental, social, and governance, ESG), o que reforça sua liderança e compromisso com seus funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades onde atua. Saiba mais em https://traxion.global/.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de reconhecidos produtos de gestão de fluxos de trabalho e documentos para empresas de todos os portes nos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul.

A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais de hoje com premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO™, impressoras de etiquetas, recibos e comprovantes de compra, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida como uma Empresa Sustentável Wall Street Journal Top 100. Saiba mais em business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

