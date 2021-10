JAB et BNP Paribas Cardif annoncent une alliance stratégique dans le secteur de l’assurance pour animaux de compagnie

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--JAB et la compagnie d’assurance BNP Paribas Cardif ont annoncé aujourd’hui une alliance stratégique visant à délivrer une gamme de services d’assurance pour animaux de compagnie au Royaume-Uni, dans la région EMOA et en Amérique latine, avec pour objectif de fournir d’autres services d’assurance pour animaux de compagnie au fil du temps. Dans le cadre de l’accord, JAB détiendra une participation majoritaire dans la nouvelle société de portefeuille à laquelle BNP Paribas Cardif participera par le biaias de Cardif Pinnacle, sa filiale spécialisée dans le secteur en plein essor de l’assurance pour animaux de compagnie. BNP Paribas Cardif demeurera significativement impliquée dans l’activité des services de santé pour animaux de compagnie, en soutenant le développement de cette alliance via une participation continue dans l’entreprise. La transaction devrait être clôturée au T2 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment des approbations réglementaires applicables.

Cardif Pinnacle a érigé une société d’assurance pour animaux de compagnie de premier plan, en fournissant des solutions à ses partenaires ainsi qu’aux propriétaires d’animaux de compagnie, grâce à son innovation et à sa plateforme évolutive. La proposition commerciale de la Société tire parti des services numériques, de l’intelligence artificielle et de l’amélioration continue des technologies et du parcours client pour soutenir les besoins changeants de ses partenaires et clients.

« Nous sommes ravis de nous associer avec JAB pour offrir une gamme complète de services d’assurance et de santé pour animaux de compagnie », a déclaré Pauline Leclerc Glorieux, PDG de BNP Paribas Cardif. « Nous pensons qu'en combinant d'une part le savoir-faire mondial axé sur le partenariat et les solides capacités techniques basées sur une vaste expérience de BNP Paribas Cardif avec d'autre part l’expertise de JAB en matière de création de marques et de plateformes de classe mondiale, nous serons idéalement en mesure de figurer parmi les leaders du secteur en plein essor des services de santé pour animaux de compagnie. »

La philosophie de Cardif Pinnacle se fonde sur des partenariats stratégiques à long terme avec des organisations extrêmement réputées, qui partagent son engagement en faveur du service clients. Comme principe fondamental de cette nouvelle coentreprise, la Société mettra en avant sa détermination à répondre aux besoins de ses partenaires.

L’alliance permet de renforcer significativement la plateforme d’assurance pour animaux de compagnie de JAB, qui étend désormais sa présence au Royaume-Uni, dans la région EMOA, ainsi qu’en Amérique latine. Grâce à sa plateforme Independence Pet Holdings (anciennement dénommée Iguana Capital), JAB a récemment acquis plusieurs entreprises d’assurance pour animaux de compagnie leaders sur le continent américain, parmi lesquelles Figo Pet Insurance, et l’activité d’assurance pour animaux de compagnie d’IHC.

« Bien que le marché européen de l’assurance pour animaux de compagnie soit le deuxième plus grand marché mondial, la qualité et la disponibilité des services varient sensiblement d’un pays à l’autre », a ajouté Dirk Beeckman, associé chez JAB Insurance. « Notre collaboration avec BNP Paribas Cardif reflète cette vision commune selon laquelle les propriétaires d’animaux de compagnie au Royaume-Uni et en Europe méritent mieux, et qu’en combinant nos forces, nous pouvons nous appuyer sur la solide expertise et le soutien de BNP Paribas Cardif pour pénétrer de nouveaux marchés, et atteindre une croissance accélérée à long terme. »

À propos de JAB

JAB Holding Company investit dans les secteurs axés sur les consommateurs et présentant des dynamiques à long terme, notamment de solides perspectives de croissance, des caractéristiques attractives en termes de marges et de flux de trésorerie, ainsi qu’une résilience démontrée. Aux côtés du JAB Consumer Partners, JAB Holding Company est le plus grand actionnaire de Keurig Dr Pepper, société leader sur le marché des boissons en Amérique du Nord, et possède des participations majoritaires dans JDE Peet’s, plus grande société pure-play de produits de consommation de café, et à la croissance la plus rapide ; NVA, l’une des principales plateformes de services de soins aux animaux ; Independence Pet Holdings, fournisseur leader d’assurance pour animaux de compagnie ; Krispy Kreme Doughnut, leader mondial des doughnuts et autres sucreries de qualité supérieure ; Panera Brands, l’une des sociétés de restauration rapide et décontractée les plus vastes au monde, qui inclut Panera Bread, Caribou Coffee et Einstein Bagels ; Pret A Manger, une société de premier plan sur le marché du prêt-à-manger ; et Espresso House, la plus grande chaîne de cafés de marque dans les pays scandinaves. JAB Holding Company est également le principal actionnaire de Coty Inc., leader mondial de la beauté, et possède la société de produits de luxe, Bally.

À propos de Cardif Pinnacle

Cardif Pinnacle, la compagnie d’assurance britannique de BNP Paribas Cardif, est présente dans 33 pays à travers le monde. La société fait partie du groupe bancaire mondial BNP Paribas, leader européen qui possède une présence significative à l’international. En tant que filiale d’assurance de BNP Paribas, BNP Paribas Cardif est le leader mondial des partenariats en bancassurance et de l’assurance-crédit. Au Royaume-Uni, Cardif Pinnacle développe des produits et des services destinés au marché de l’assurance pour animaux de compagnie.

