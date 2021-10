Andersen Global zet haar uitbreiding in Azië voort met één van de grootste belastingfirma’s in Indonesië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global betreedt de Indonesische markt met samenwerkende firma Soewito, Fajar & Partners, opererend als TaxPrime, een van de grootste belastingfirma’s van het land.

TaxPrime is in 2012 opgericht door senior partner Soewito en managing partner Muhamad Fajar Putranto, die eerder als belastingfunctionaris werkzaam waren bij het Indonesische Directoraat-Generaal Belastingen (DGT). Met drie kantoren, werkt het in Jakarta gevestigde bedrijf met negen partners, drie senior adviseurs en meer dan 170 professionals, gericht op multinationale bedrijven met full-service capaciteiten op het gebied van belasting- en douanenaleving, belasting- en douaneadvies, verrekenprijzen, belasting- en douanegeschillen resolutie, internationale belastingen en het structureren van transacties.

“Onze firma is toegewijd aan het leveren van de allerbeste service en we streven voortdurend naar uitbreiding van onze expertise,” zei Fajar. “Onze samenwerking met Andersen Global benadrukt onze toewijding om klanten met wereldwijde activiteiten op een naadloze manier van dienst te zijn en we kijken ernaar uit om samen te werken met gelijkgestemde professionals van de aangesloten- en samenwerkende firma’s van de organisatie.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “De groei van TaxPrime door de jaren heen is werkelijk indrukwekkend en ze hebben een uitstekende reputatie in de markt. Hun uitstekende klantenservice en expertise benadrukken hun toewijding aan rentmeesterschap, en hun toevoeging aan ons platform in Azië zal een impact hebben op klanten die zakendoen in het land en de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 9.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 323 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.