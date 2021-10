Andersen Global poursuit son expansion en Asie, en intégrant l’un des plus grands cabinets fiscaux d’Indonésie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global pénètre le marché indonésien grâce à un partenariat avec le cabinet Soewito, Fajar & Partners, qui opère sous le nom de TaxPrime, l’un des plus grands cabinets fiscaux du pays.

TaxPrime a été créé en 2012 par l’associé principal Soewito et l’associé directeur Muhamad Fajar Putranto, qui exerçaient auparavant les fonctions d’agents des impôts auprès de la Direction générale des impôts de l’Indonésie (Directorate General of Taxes, DGT). Disposant de trois bureaux, le cabinet basé à Jakarta exerce ses activités aux côtés de neuf associés, trois conseillers principaux et plus de 170 professionnels. Il prodigue aux grandes multinationales une gamme complète de produits et services en matière de conformité douanière et fiscale, d’audits douaniers et de conseils fiscaux, de prix de transfert, de résolution des contentieux fiscaux et douaniers, de fiscalité internationale et d’opérations de structuration et de transactions.

« Notre cabinet s’engage à fournir les meilleurs services qui soit, et veillons constamment à élargir notre champ d’expertise », a déclaré Fajar. « Notre collaboration avec Andersen Global illustre notre engagement vis-à-vis de nos clients d’une manière homogène au travers d’opérations d’envergure internationale, et sommes impatients de travailler aux côtés des professionnels des cabinets membres et collaborateurs de l’organisation, qui partagent le même état d’esprit. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté : « La croissance de TaxPrime au fil des années est véritablement impressionnante, et le cabinet possède une excellente réputation sur le marché. Son expertise et son service clients exceptionnels soulignent son engagement en faveur d’une bonne gestion, et son intégration à notre plateforme en Asie sera décisive pour les clients qui exercent des activités dans le pays et dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 323 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

