Bentley Systems en SMRT Trains werken samen om de veiligheid en betrouwbaarheid van metrospoordiensten in Singapore te verbeteren

EXTON, Pa. en SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), desoftwareontwikkelaar voor infrastructuurengineering, en SMRT Trains, de pionier op het gebied van Mass Rapid Transit (MRT) in Singapore, hebben de implementatie van een predictieve beslissingen ondersteunend systeem (Predictive Decision Support System, PDSS) voor de Noord-Zuid- en Oost-West-lijnen van Singapore, de oudste MRT-lijnen in het land. Het PDSS van SMRT Trains, dat is gebaseerd op Bentley's AssetWise Linear Analytics, draagt bij aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de twee lijnen over 282 kilometer spoor en heeft SMRT Trains geholpen om meer dan 1 miljoen kilometer tussen storingen (million kilometers between failure, MKBF) te bereiken. MKBF is een maatstaf voor betrouwbaarheid die door treinoperators over de hele wereld wordt gebruikt, waarbij een storing wordt gedefinieerd als een servicevertraging van meer dan vijf minuten.

Op basis van het succes van de PDSS-implementatie op de Noord-Zuid- en Oost-West-lijnen, is SMRT Trains begonnen met de implementatie van de PDSS-oplossing op de Circle Line (CCL) in Singapore.

Nu veel eigenaars en operators van grote metronetwerken in steden in Azië-Pacific zich concentreren op het verbeteren van de betrouwbaarheid om reizigers ononderbroken diensten te kunnen bieden, hebben Bentley Systems en Strides Engineering, voorheen SMRT Services, een bedrijfsonderdeel van SMRT Corporation die een reeks stations-gebaseerde ingenieursdiensten levert, kondigde de ondertekening aan van een intentieovereenkomst om gezamenlijk een oplossing voor voorspellend spooronderhoud op de markt te brengen in de regio Azië-Pacific. De intentieovereenkomst brengt een partnerschap tot stand tussen de twee bedrijven dat sterke technologische expertise en operationele capaciteiten op het gebied van spoor combineert om stedelijke spoor- en metrooperators te helpen. Volgens de voorwaarden van de intentieovereenkomst zullen beide organisaties een oplossing voor voorspellend spooronderhoud op de markt brengen die alle informatie over spooractiva visualiseert en de toestand van de spoorwegen beheert, controleert en analyseert. Bentley Systems zal de AssetWise-oplossing blijven verkopen, implementeren en steunen, terwijl Strides Engineering de domeinervaring en add-on-applicaties voor spooronderhoud op de markt zal brengen en leveren.

SMRT Trains zal in november te zien zijn in een Infrastructure Spotlight Series webinar als onderdeel van de Year in Infrastructure 2021 presentaties van Bentley Systems waarin de vooruitgang op het gebied van digitale transformatie wordt belicht. De registratiegegevens voor deze sessie zullen binnenkort beschikbaar zijn op yii.bentley.com. Schrijf u in om te ontdekken waarom SMRT Trains een innovator is die aandacht verdient.

Lam Sheau Kai, president van SMRT Trains, zei: "Het gebruik van technologie en het nemen van preventieve maatregelen zijn twee zeer belangrijke componenten in het plan om ons te helpen de betrouwbaarheid van het spoor voor de treinlijnen die SMRT Trains exploiteert te verbeteren en te onderhouden. PDSS vertegenwoordigt beide componenten en de succesvolle implementatie ervan voor de Noord-Zuid- en de Oost-West-lijnen heeft ons veel vertrouwen gegeven om het op te schalen voor de rest van onze lijnen.”

In een reactie op de nieuwe samenwerking zei Gan Boon Jin, president van Strides Engineering: “De samenwerking van Strides Engineering met Bentley Systems op de PDSS toont een stevig partnerschap aan in het combineren van sterke operationele capaciteiten op het gebied van domein en spoor met bewezen technologische expertise. Het PDSS zal de besluitvorming in het spooronderhoud verbeteren en optimaliseren. We kijken ernaar uit om de best practices en resultaten van PDSS naar andere treinoperators in de regio te brengen.”

Kaushik Chakraborty, vice-president van Bentley Asia South, zei: “We zijn zeer verheugd en het is een eer om samen te werken met Strides Engineering om onze gemeenschappelijke doelstelling, het verbeteren van de infrastructuur, te verwezenlijken. Met onze gecombineerde krachten en ervaring in de sector zullen we spoor- en metrooperators in de regio in staat stellen om de betrouwbaarheid van de infrastructuur die burgers en inwoners bedient te verbeteren.”

Over SMRT Trains

SMRT Trains Ltd is de eerste en grootste aanbieder van treindiensten in Singapore. Als dochteronderneming van SMRT Corporation Ltd beheren en exploiteren we treindiensten op de Noord-Zuid-lijn, Oost-West-lijn, de Circle Line, de nieuwe Thomson-East Coast Line en de Bukit Panjang Light Rail Transit.

Onze kernwaarden zijn respect, integriteit, service en veiligheid en excellentie. SMRT Trains zet zich in voor een veilige, betrouwbare en comfortabele dienstverlening.

Over Strides Engineering

Geavanceerde innovatieve technologieën en digitale oplossingen

Strides Engineering, een bedrijfsonderdeel van SMRT Corporation Limited, heeft ruime, bewezen ervaring in het exploiteren van geavanceerde innovatieve technologieën en digitale oplossingen en diensten om veiligheid, betrouwbaarheid en comfort voor forenzen te bieden.

Over Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is de softwareontwikkelaar voor infrastructuurengineering. We leveren innovatieve software om infrastructuur over de hele wereld te verbeteren, waarmee we zowel de wereldwijde economie als het milieu ondersteunen. Onze toonaangevende softwareoplossingen worden gebruikt door professionals en door organisaties van allerlei groottes, voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van wegen en bruggen, rail en transport, water en afvalwater, openbare werken en nutsprojecten, gebouwen en campussen, mijnbouw en industriële faciliteiten. Ons aanbod omvat MicroStation-gebaseerde applicaties voor modelleren en simuleren, ProjectWise voor projectlevering, AssetWise voor asset- en netwerkprestaties, het toonaangevende softwareportfolio voor geowetenschappen van Seequent, en het iTwin-platform voor digital twins voor infrastructuur. Bentley Systems heeft meer dan 4.000 medewerkers in dienst en genereert een jaarlijkse omzet van meer dan 800 miljoen dollar, verspreid over 172 landen.

