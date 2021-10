Alfândega do Japão e Smiths Detection aumentarão a vigilância com sistema de inspeção de última geração

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de controle e detecção de ameaças, garantiu um contrato com a alfândega do Japão para fornecer dois sistemas Hi Energy 9 MeV entrelaçados de inspeção de carga HCVS de alto desempenho com dupla visualização para examinar caminhões e contêineres de carga nas alfândegas de Tóquio, em Jyonanjima, e Kobe, em Mizushima. As instalações começarão em abril de 2022.

Este sistema estacionário melhorado de detecção por raios-X HCVS utiliza um novo mecanismo de transporte que otimiza os controles de segurança ao escanear caminhões inteiros (cabine incluída), contêineres e veículos em busca de ameaças e contrabando. Com a capacidade de discriminar entre materiais orgânicos e inorgânicos, o HCVS reduz a necessidade de inspeção manual enquanto produz resultados rápidos e confiáveis. Ele já foi implementado em vários portos do Japão e portos internacionais, como o Porto de Antuérpia (Bélgica) e o Porto de Haifa (Israel).

O Japão é o quarto maior importador e exportador de mercadorias do mundo, tornando o comércio essencial para sua economia. Em agosto de 2021, as importações e exportações aumentaram mais de 20% ano a ano, enquanto a economia do Japão continua se recuperando do impacto da pandemia1.

“À medida que o volume de mercadorias e comércio aumenta a nível mundial, ser tecnologicamente inovador é vital para estabelecer a confiança entre as partes interessadas e manter o fluxo de mercadorias por meio de nossos mercados locais e globais”, disse Kevin Davies, diretor Global de Portos e Fronteiras da Smiths Detection. “A Smiths Detection tem o orgulho de apoiar as alfândegas de Tóquio e Kobe na criação dos ambientes portuários mais seguros possíveis. Com tecnologia de ponta e nossa equipe global, esperamos fortalecer a facilidade de comércio da região e garantir a movimentação de cargas no mundo todo.”

###

Sobre a Smiths Detection

A Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder mundial em tecnologias de detecção e triagem de ameaças para aviação, portos e fronteiras, defesa e segurança urbana. Nossa experiência e história ao longo de mais de 40 anos na linha de frente nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade de ameaças e passagens ilegais de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos.

Nosso objetivo é simples: oferecer segurança, paz de espírito e liberdade de movimento dos quais o mundo depende.

Para mais informações, acesse www.smithsdetection.com.

1 https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/09/16/10685288/japan-s-chemicals-exports-rise-by-28-5-in-aug-total-shipments-up-26-2

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.