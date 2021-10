Les douanes japonaises et Smiths Detection optimisent la surveillance grâce à un système de contrôle ultramoderne

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, l'un des leaders mondiaux de la détection des menaces et des contrôles de sécurité, a conclu un contrat avec les douanes japonaises, portant sur deux systèmes de contrôle de fret haute performance HCVS Hi Energy 9 MeV, à balayage entrelacé et double affichage, destinés à contrôler les camions et les conteneurs de fret aux postes de douane de Jonanjima à Tokyo et de Mizushima à Kobe. L'installation des dispositifs débutera en avril 2022.

Le système de contrôle fixe optimisé HCVS à rayons X a recours à un nouveau mécanisme convoyeur modernisé, qui renforce les contrôles de sécurité en scannant les camions (cabines comprises), les conteneurs et les véhicules dans leur entièreté, à la recherche de menaces et de produits de contrebande. Capable de distinguer les matières organiques et non organiques, le système HCVS réduit la nécessité de procéder à des contrôles manuels tout en garantissant des résultats rapides et fiables. Il est déjà déployé dans divers ports du Japon et dans d'autres ports internationaux, comme ceux d'Anvers en Belgique et de Haïfa en Israël.

Le Japon est le quatrième plus grand importateur et exportateur de marchandises au monde. Le commerce est donc essentiel à son économie. En août 2021, les importations et les exportations ont enregistré une hausse de plus de 20 pour cent en glissement annuel, au moment où l'économie nationale poursuit son rétablissement postpandémique1.

« Alors que les volumes de biens et de transactions augmentent à l'international, être innovant en matière de technologies est vital pour établir une confiance mutuelle entre les parties prenantes et maintenir les flux de marchandises sur nos marchés locaux et mondiaux », a déclaré Kevin Davies, directeur des ports et des frontières à l'international chez Smiths Detection. « Smiths Detection est fière d'aider les douaniers de Tokyo et de Kobe à créer l'environnement portuaire le plus sécurisé possible. Grâce à une technologie perfectionnée et à notre équipe internationale, nous sommes ravis à l'idée de renforcer les facilités d'échanges dans la région et de sécuriser les mouvements du fret à travers le monde. »

