日本海關和史密斯探測利用先進檢測系統來加強監控

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--威脅檢測和安全篩檢技術的全球領導者史密斯探測(Smiths Detection)已與日本海關簽訂合約，向城南島東京海關和水島神戶海關提供兩套Hi Energy 9 MeV、隔行掃描的雙視角HCVS高效能貨物檢查系統，用於檢查卡車和貨櫃。兩套系統將於2022年4月開始安裝。

這套改良式HCVS X光固定式檢查系統採用一種新型升級版傳送裝置，可透過掃描整輛卡車（包括車廂）、貨櫃和車輛的威脅與違禁品來最佳化安檢。HCVS能夠區分有機和無機材料，從而減少人工檢查需求，並且檢查結果快速、可靠。該系統已經部署在日本各地的港口以及比利時安特衛普港和以色列海法港等國際港口。

日本是世界第四大貨物進出口國，貿易對其經濟至關重要。2021年8月，隨著日本經濟繼續從新冠疫情的影響中恢復，進口和出口年增率均超過20%1。

史密斯探測港口與邊境全球總監Kevin Davies表示：「隨著全球貨物和貿易量的增加，技術創新對於在利害關係人之間建立信任和保持貨物在我們當地和全球市場的流動至關重要。史密斯探測為支援東京和神戶海關創造超安全的港口環境而感到自豪。憑藉先進的技術和全球團隊，我們期待著加強該地區的貿易便利性，並確保世界各地的貨物流動性。」

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關於史密斯探測

史密斯探測(Smiths Detection)隸屬於史密斯集團(Smiths Group)，是針對航空、港口和邊境、國防和城市安全的威脅檢測和篩檢技術的全球領導者。40多年在一線累積的經驗和從業經歷使我們能夠提供市場所需的解決方案，以保護公眾免受爆炸物、違禁武器、違禁品、有毒化學品和麻醉品的威脅並阻止非法通行。

我們的目標很簡單——為世界所依賴的安全、安心以及行動自由提供保障。

如需瞭解更多資訊請造訪www.smithsdetection.com。

1 https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/09/16/10685288/japan-s-chemicals-exports-rise-by-28-5-in-aug-total-shipments-up-26-2

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