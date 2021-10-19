日本海关和史密斯探测利用先进检测系统来加强监控

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--威胁检测和安全筛查技术的全球领导者史密斯探测(Smiths Detection)已与日本海关签订合同，向城南岛东京海关和水岛神户海关提供两套Hi Energy 9 MeV、隔行扫描的双视角HCVS高性能货物筛查系统，用于筛查卡车和货物集装箱。两套系统将于2022年4月开始安装。

这套改良式HCVS X光固定式筛查系统采用一种新型升级版传送装置，可通过扫描整辆卡车（包括车厢）、集装箱和车辆的威胁与违禁品来优化安检。HCVS能够区分有机和无机材料，从而减少人工检查需求，并且检查结果快速、可靠。该系统已经部署在日本各地的港口以及比利时安特卫普港和以色列海法港等国际港口。

日本是世界第四大货物进出口国，贸易对其经济至关重要。2021年8月，随着日本经济继续从新冠疫情的影响中恢复，进口和出口同比增长均超过20%1。

史密斯探测港口与边境全球总监Kevin Davies表示：“随着全球货物和贸易量的增加，技术创新对于在利益相关者之间建立信任和保持货物在我们当地和全球市场的流动至关重要。史密斯探测为支持东京和神户海关创造超安全的港口环境而感到自豪。凭借先进的技术和全球团队，我们期待着加强该地区的贸易便利性，并确保世界各地的货物流动性。”

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关于史密斯探测

史密斯探测(Smiths Detection)隶属于史密斯集团(Smiths Group)，是面向航空、港口和边境、国防和城市安全的威胁检测和筛查技术的全球领导者。40多年在一线积累的经验和从业经历使我们能够提供市场所需的解决方案，以保护公众免受爆炸物、违禁武器、违禁品、有毒化学品和麻醉品的威胁并阻止非法通行。

我们的目标很简单——为世界所依赖的安全、安心以及行动自由提供保障。

如需了解更多信息请访问www.smithsdetection.com。

1 https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/09/16/10685288/japan-s-chemicals-exports-rise-by-28-5-in-aug-total-shipments-up-26-2

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