Nexign為中東電信營運商Zain Kuwait完成廣告活動管理解決方案

俄羅斯聖彼德堡和阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際業務支援系統(BSS)提供商、ICS Holding旗下的Nexign宣佈，公司與Turkcell子公司Turkcell Technology合作，為中東地區的主要電信服務提供者之一Zain Kuwait完成了行銷廣告活動管理(Marketing Campaign Management)系統的實施。Turkcell 是將電信和科技服務相融合的供應商，在土耳其創立，總部也位於土耳其。這套實施的系統使Zain Kuwait能夠為廣大用戶提供針對性服務，並提高客戶的忠誠度和保留率。

行銷廣告活動管理系統是商業智慧(BI)整合式解決方案，用於在客戶生命週期內的多元化廣告活動管理。它提供選擇規則管理來定義目標區隔市場和傳播通路，以安排、執行和追蹤行銷廣告活動的績效。該系統使公司能夠增加回應率，並使銷售和行銷計畫更加有效。

Zain Kuwait通路管理部經理Mohammed Hussain ALHamdan表示：「作為該地區的主要電信營運商，我們對自己的客戶服務感到自豪，同時也希望保證用戶的終身忠誠度和滿意度。這一解決方案符合我們的所有要求，我們相信Zain的業務發展將在靈活的廣告活動管理解決方案的推動下得到提升。」

Nexign客戶長Dmitry Antipov指出：「對Nexign來說，該專案是不斷擴大我們國際業務版圖的重要里程碑。中東和非洲是我們的目標地區，我們很高興在該地區增加了一個新客戶。新的解決方案不僅能夠協助Zain留住現有客戶，還能擴大其客戶群。」

Turkcell資訊長Serkan Öztürk表示：「Nexign在BSS開發和實施方面的多年經驗與Turkcell Technology對當地市場的深入瞭解將帶來豐碩成果，我們希望實施的解決方案能夠幫助這家營運商因應客戶需求變化對電信公司造成的挑戰。」

關於Zain

Zain是首屈一指的行動語音和資料服務營運商，其商業版圖遍佈七個中東和非洲國家。公司擁有7,500多名員工，為該地區超過4,850萬名活躍的個人和企業客戶提供全面的行動語音和資料服務。

關於Nexign

Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding)旗下的Nexign是為電信營運商提供BSS解決方案的主要供應商，業務遍佈17個國家。公司專注於對通訊服務提供者(CSP)的IT系統進行現代化改造，以提高其獲利能力並縮短新產品的上市時間。

Nexign已在此市場經營30餘年，打造了廣泛的科技解決方案來支持和維持電信營運商的轉型。從融合式BSS系統，到為從屬軟體精心設計的最佳化解決方案，Nexign的產品範圍十分廣泛。Nexign以其全面的方法重組電信業的各種流程，為客戶業務提供新動力並鼓勵創新。

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