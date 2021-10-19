Nexign为中东电信运营商Zain Kuwait完成广告活动管理解决方案

俄罗斯圣彼得堡和阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际业务支持系统(BSS)提供商、ICS Holding旗下的Nexign宣布，公司与Turkcell子公司Turkcell Technology合作，为中东地区领先的电信服务提供商之一Zain Kuwait完成了营销广告活动管理(Marketing Campaign Management)系统的实施。Turkcell 是一家将电信和技术服务相融合的供应商，在土耳其创立，总部也位于土耳其。这套实施的系统使Zain Kuwait能够向广大用户提供有针对性的服务，并提高客户的忠诚度和保留率。

营销广告活动管理系统是一种商业智能(BI)整合式解决方案，用于在客户生命周期内进行多元化的广告活动管理。它提供选择规则管理来定义目标细分市场和传播渠道，以安排、执行和跟踪营销广告活动的绩效。该系统使公司能够提高反馈率，并使销售和营销计划更加有效。

Zain Kuwait渠道管理部经理Mohammed Hussain ALHamdan表示：“作为该地区领先的电信运营商，我们为自己的客户服务感到自豪，同时也希望保证用户的终身忠诚度和满意度。这一解决方案符合我们的所有要求，我们相信Zain的业务发展将在灵活的广告活动管理解决方案的推动下得到提升。”

Nexign首席客户官Dmitry Antipov指出：“对Nexign来说，该项目是不断扩大我们国际业务版图的一个重要里程碑。中东和非洲是我们的目标地区，我们很高兴在该地区增加了一个新客户。新的解决方案不仅能够帮助Zain留住现有客户，还能扩大其客户群。”

Turkcell首席信息官Serkan Öztürk表示：“Nexign在BSS开发和实施方面的多年经验与Turkcell Technology对当地市场的深入了解将带来丰硕成果，我们希望实施的解决方案能够帮助这家运营商应对客户需求变化带给电信企业的挑战。”

关于Zain

Zain是一家领先的移动语音和数据服务运营商，其商业版图遍布七个中东和非洲国家。公司拥有7,500多名员工，为当地超过4,850万活跃的个人和企业客户提供全面的移动语音和数据服务。

关于Nexign

Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding)旗下的Nexign是一家为电信运营商提供BSS解决方案的主要供应商，业务遍布17个国家。公司专注于对通信服务提供商(CSP)的IT系统进行现代化改造，以提高其盈利能力并缩短新产品的上市时间。

Nexign已在此市场经营30余年，打造了广泛的技术解决方案来支持和维持电信运营商的转型。从融合式BSS系统，到为从属软件精心设计的优化解决方案，Nexign的产品范围十分广泛。Nexign以其全面的方法重组电信行业的各种流程，为客户业务提供新动力并鼓励创新。

如需了解更多信息，请访问Nexign网站，并在Twitter、Facebook和LinkedIn上关注公司的最新动态。

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