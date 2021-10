Smartsheet festigt globale Position durch regionales Content-Hosting und stärkerer Präsenz auf dem deutschen Markt

BELLEVUE, US-Bundesstaat Washington & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Smartsheet (NYSE:SMAR), die Unternehmensplattform für dynamisches Arbeiten, hat heute neue Schritte zur Stärkung seiner Präsenz in der Europäischen Union und in Deutschland angekündigt, um die wachsende Zahl an Kunden weltweit besser unterstützen zu können.

Smartsheet Regions: Globale Kunden erhalten Kontrolle über das Content-Hosting

Smartsheet kündigte die Einführung von Smartsheet Regions an, wodurch globale Unternehmen zukünftig besser entscheiden können , wo sie Smartsheet-Inhalte hosten möchten. Dies erleichtert es den Kunden, regionale Compliance, Datenschutz- und Governance-Anforderungen gerecht zu werden.

Smartsheet Regions ist jetzt in der EU für neue Kunden und deren Arbeitsinhalte verfügbar. Für die EU bietet Smartsheet Regions das Hosting in Frankfurt am Main an Weitere internationale Smartsheet Regions werden im nächsten Jahr folgen.

„Wir haben Kunden auf der ganzen Welt und möchten ihnen mehr Entscheidungsmöglichkeiten bieten, wo ihre Daten gespeichert werden. Auf diese Weise wird ihnen die Einhaltung der lokalen Datenschutzgesetze und -vorschriften erleichtert,“ sagte Mark Mader, CEO von Smartsheet. „Smartsheet Regions kann Potenziale im Bezug auf das Erstellen und Skalieren von Arbeitslösungen entfalten, unabhängig davon wo die Daten gespeichert werden sollen.“

Neuer Channel-Partner und Erweiterung des Teams in Deutschland

Smartsheet hat außerdem eine neue Partnerschaft mit Bechtle, einem der führenden IT-Anbieter Europas, bekannt gegeben. Bechtle ist Teil der wachsenden Partner-Community von Smartsheet in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere regionale Partner sind AMX, Nanga Systems, ON-MC und Star Cooperation.

Bechtle ist seit mehr als 35 Jahren ein führender IT-Anbieter in der Region. Als Partner wird Bechtle maßgeblich dazu beitragen, noch mehr neue Kunden in der Region mit der Smartsheet-Plattform zu erreichen und bestehende Kunden dabei zu unterstützen, die volle Leistungsfähigkeit von Smartsheet als Unternehmensplattform auszuschöpfen.

„Immer mehr Unternehmen wollen Initiativen zur digitalen Transformation vorantreiben, um agiler zu werden und ihre Kunden noch besser bedienen zu können,“ sagt Michael Backfisch, Teamleiter Software Product Management Infrastructure bei Bechtle. „Mit der Arbeitsmanagement-Plattform von Smartsheet können wir unseren Kunden helfen, ihre Prozesse zu zu optimieren und mehr zu erreichen. Wir freuen uns daher sehr, unserer Channel-Community diese Plattform anzubieten.“

Zur Unterstützung der wachsenden Anzahl an Kunden und Partnern in der Region vergrößert Smartsheet auch sein Team in Deutschland und stärkt damit seine bestehende internationale Präsenz in London, Edinburgh und Sydney. Aktuelle Stellenangebote für den deutschsprachigen Markt befinden sich auf der Webseite von Smartsheet unter https://de.smartsheet.com/careers.

Über Smartsheet

Smartsheet (NYSE: SMAR) ist die Unternehmensplattform für dynamisches Arbeiten. Sie bringt Mensch und Technologie auf eine Weise zusammen, die es Unternehmen ermöglicht, schneller voranzukommen und Innovationen voranzutreiben. Millionen von Smartsheet-Nutzern können so deutlich mehr erreichen. Mehr auf www.smartsheet.com.

Über Bechtle

Die Bechtle AG ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 europäischen Ländern . Hauptsitz des 1983 gegründeten Unternehmens ist Neckarsulm in Süddeutschland mit derzeit über 12.000 Mitarbeitern. Bechtle bietet über 70.000 Kunden aus Industrie, Handel, Finanzwirtschaft und öffentlichem Dienst ein umfassendes, herstellerneutrales Portfolio rund um den IT Betrieb und dessen Infrastruktur. Bechtle ist im MDAX und TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro. Mehr auf bechtle.com.

