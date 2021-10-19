土耳其石油公司授予斯倫貝謝薩卡里亞海上氣田第一期合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣佈獲得土耳其石油公司(TP)的重大合約，將為土耳其蘊藏量居首的天然氣田薩卡里亞(Sakarya)氣田提供端對端生產解決方案的工程、採購、施工和安裝(EPCI)服務。該合約授予由斯倫貝謝和Subsea 7組成的聯合體。

該整合式專案將涵蓋陸地生產的水下解決方案，包括完井、海底生產系統(SPS)、海底管纜、立管、流線(SURF)和一座早期生產設施(EPF)。

斯倫貝謝將提供完井相關服務，以及能夠處理高達350 百萬標準立方英尺(MMscfd)天然氣的早期生產設施的設計、建造和調試。SPS和SURF相關工作將由斯倫貝謝的海底技術、生產和處理系統部門OneSubsea®及Subsea 7負責提供。

斯倫貝謝公司生產系統總裁Donald Ross表示：「斯倫貝謝在整合從地下到天然氣處理設施的解決方案方面具有獨特的優勢，能提供直接連接管線的天然氣。該端到端生產解決方案合約的授予，證明土耳其石油公司對我們充滿信心，相信我們能夠在薩卡里亞海上氣田加速建造第一口氣井，並為土耳其石油公司創造更多價值。透過開放合作並利用創新的生產解決方案，斯倫貝謝將推動當地資源的價值創造過程，並繼續致力於為土耳其的能源領域提供支援。」

薩卡里亞海上氣田是土耳其迄今為止發現的蘊藏量最大的天然氣田。該海底開發專案將位於離岸約100海里的黑海中。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(Schlumberger, SLB: NYSE)是與客戶合作以獲取能源的科技公司。公司員工遍佈160多個國家，可提供一流的數位解決方案，並部署創新科技，以幫助全球能源工業創造優異績效和永續性。憑藉在120多個國家的專門知識，我們合作打造新科技，開啟獲取能源的途徑以造福全體人類。

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