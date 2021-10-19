土耳其石油公司授予斯伦贝谢萨卡里亚海上气田一期合同

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布获得土耳其石油公司(TP)的重大合同，为土耳其储量居首的天然气田萨卡里亚(Sakarya)气田提供端对端生产解决方案的工程、采购、施工和安装(EPCI)服务。该合同授予由斯伦贝谢和Subsea 7组成的联合体。

该综合项目将涵盖面向陆地生产的水下解决方案，包括完井、海底生产系统(SPS)、海底脐带缆、立管、出油管线(SURF)和一座早期生产设施(EPF)。

斯伦贝谢将提供完井相关服务，以及能够处理高达350 百万标准立方英尺(MMscfd)天然气的早期生产设施的设计、建造和调试。SPS和SURF相关工作将由斯伦贝谢的海底技术、生产和处理系统部门OneSubsea®及Subsea 7负责提供。

斯伦贝谢公司生产系统总裁Donald Ross表示：“斯伦贝谢在整合从地下到天然气处理设施的解决方案方面具有独特的优势，能提供直接连接管道的天然气。该端到端生产解决方案合同的授予，彰显出土耳其石油公司对我们充满信心，相信我们能够在萨卡里亚海上气田加速建造第一口气井，并为土耳其石油公司创造更多价值。通过开放合作并利用创新的生产解决方案，斯伦贝谢将推动当地资源的价值创造过程，并继续致力于为土耳其的能源领域提供支持。”

萨卡里亚海上气田是土耳其迄今为止发现的储量最大的天然气田。该海底开发项目将位于离岸约100海里的黑海中。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(Schlumberger, SLB: NYSE)是一家通过合作帮助客户获取能源的技术公司。公司员工遍布160多个国家，可提供领先的数字解决方案，并部署创新技术，以实现全球能源行业的优异绩效和可持续性。凭借在120多个国家的行业专门知识，我们合作打造新技术，通过解锁能源获取途径来惠及全体人类。

更多信息，请访问www.slb.com。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所规定的“前瞻性陈述”，即有关未来而不是过去事件的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“能够”、“估计”、“打算”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预测”以及其他类似词语。前瞻性陈述涉及在不同程度上具有不确定性的事项，例如对某些技术的部署或预期收益的预测或期望。这些陈述取决于多种风险和不确定性因素，包括但不限于：无法从战略、计划或斯伦贝谢与Subsea 7之间的合作伙伴关系中确认预期收益；以及斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交或报备的Form 10-K、10-Q和8-K中详细列明的其他风险和不确定性。若一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，则实际结果可能会与那些在前瞻性陈述中所反映的结果存在重大差异。本新闻稿中的陈述系于本新闻稿发布之日所做出，斯伦贝谢无任何意向或义务因新信息、未来事件或其他因素而对此类声明进行公开更新或修订。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。