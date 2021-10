AXA Partners firma accordo con Upptec per automatizzare sinistri

COLONIA, Germania & MALMÖ, Svezia--(BUSINESS WIRE)--AXA Partners Germania e la società InsurTech svedese Upptec collaboreranno per il lancio dell’automazione dei sinistri di AXA Partners Germania. La partnership sarà la prima del suo genere in Germania e la valutazione dei sinistri basata sui dati sarà inizialmente incentrata su tutta l’elettronica.

Upptec ha implementato l’automazione dei sinistri per i beni di casa nella maggior parte d’Europa, ma questo sarà il primo cliente in Germania a implementare la soluzione di sinistri automatizzata per l’elettronica, basata su dati locali in tempo reale con capacità di automazione completa.

“Noi, AXA Partners, siamo felici di annunciare l’integrazione di Upptec per la valutazione di sinistri nel nostro processo. Ciò ci consentirà di supportare rapidamente i nostri clienti nella sostituzione dei loro beni più preziosi e portare l’esperienza del cliente al prossimo livello. Siamo contenti di lavorare con Upptec per ottimizzare e automatizzare la gestione di sinistri nel mercato tedesco a vantaggio dell’assicurato.” – spiega Kirsten Wenz, TPA Manager Electronics, AXA Partners Germany.

“Siamo estremamente orgogliosi di fornire una soluzione di valutazione dei sinistri con risposte in tempo reale dal mercato locale per AXA Partners. Questo è l’inizio di una partnership con un grande potenziale e vediamo molti obiettivi comuni digitalizzando e automatizzando il processo dei sinistri, rendendolo trasparente, obiettivo e veloce per gli assicurati tedeschi, che stabilirà un nuovo standard per i sinistri digitali in Germania.” – dice Magnus Franck, CEO di Upptec.

Su AXA Partners Germania

AXA Partners fa parte del gruppo internazionale AXA, con sede a Parigi, ed è uno dei principali fornitori di assistenza e assicurazioni a livello mondiale. Con oltre 1000 partner commerciali in tutto il mondo, AXA Partners sta lavorando a soluzioni innovative per una maggiore sicurezza e una migliore qualità di vita. In tutto il mondo, AXA Partners ha più di 9000 dipendenti. Con questa solida rete e partner di servizi in oltre 200 paesi, AXA Partners offre ai propri clienti un supporto affidabile, 24 ore al giorno, durante tutto l’anno.

Per maggiori informazioni: www.axapartners.de

Su Upptec

Upptec vuole trasformare il settore assicurativo mondiale, rendendo i sinistri digitali semplici, veloci e senza sforzo. Dal FNOL (first notice of loss) al risarcimento, automatizziamo i processi di sinistri. Fin dall’inizio Upptec ha ridotto i costi, aumentato l’efficienza e promosso la circolarità in un modo di pensare sostenibile per partner e clienti, fornendo allo stesso tempo la migliore esperienza digitale centrata sul consumatore.

Per maggiori informazioni: www.upptec.com