AXA Partners signe avec Upptec pour automatiser la gestion de sinistres

COLOGNE, Allemagne & MALMÖ, Suède--(BUSINESS WIRE)--AXA Partners Allemagne et l’assurtech suédoise Upptec s'associent pour la mise en place de l'automatisation des sinistres d'AXA Partners. Le partenariat sera le premier du genre en Allemagne et l'estimation des sinistres est basée sur les données se concentrera sur tous les appareils électroniques et électroménagers.

Upptec a implémenté l'automatisation des sinistres en biens habitation dans la plupart des pays d'Europe, mais ce sera le premier client en Allemagne à déployer une évaluation des réclamations automatisée et basée sur les données pour l'électronique basée sur des données locales en temps réel avec des capacités d'automatisation complètes.

«AXA Partners est ravi d'annoncer l'intégration de la solution d'estimation d’Upptec dans notre processus de gestion de sinistres. Cela nous permettra d'aider rapidement nos clients à remplacer leurs biens les plus précieux directement à leur domicile et faire passer l'expérience client à un niveau supérieur. Nous avons hâte de travailler avec Upptec pour optimiser et automatiser le traitement des sinistres sur le marché allemand au bénéfice de l'assuré, explique Kirsten Wenz, TPA Manager Consumer Electronics, AXA Partners Allemagne.

« Nous sommes extrêmement fiers de fournir une solution d’estimation des biens avec des réponses en temps réel du marché allemand pour AXA Partners. C'est le début d'un partenariat à fort potentiel. Nous avons de nombreux objectifs communs en automatisant et numériserant la gestion des sinistres, la rendant transparente, objective et rapide pour les assurés allemands. Cela va établir de nouvelles normes pour la gestion digitale des sinistres en Allemagne, déclare Magnus Franck, PDG d'Upptec.

A propos d’AXA Partners Allemagne

AXA Partners fait partie du groupe international AXA, dont le siège est à Paris et est l'un des principaux prestataires d'assistance et d'assurance dans le monde. Avec plus de 1000 partenaires commerciaux dans le monde, AXA Partners travaille sur des solutions innovantes pour plus de sécurité et une meilleure qualité de vie. Dans le monde, AXA Partners compte plus de 9000 collaborateurs. Avec ce réseau solide et ses partenaires de service dans plus de 200 pays, AXA Partners fournit à ses clients une assistance fiable en cas de sinistre, partout dans le monde, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Pour plus d'informations, visitez : www.axapartners.de

A propos d’Upptec

Upptec veut transformer l'industrie mondiale de l'assurance en rendant les sinistres numériques simples, rapides et sans effort. De la déclaration du sinistre au règlement, nous automatisons les processus de réclamation. Depuis sa création, Upptec réduit les coûts, augmente l'efficacité et favorise la circularité pour ses partenaires et clients tout en offrant la meilleure expérience numérique pour le consommateur.

Pour plus d'informations, visitez : https://upptec.com/