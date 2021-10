Nexign complète la solution de gestion de campagne pour l'opérateur de télécommunications Zain Koweït au Moyen-Orient

SAINT-PÉTERSBOURG, Russie & DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Nexign, une société de ICS Holding et fournisseur international de solutions de soutien aux entreprises (Business Support System - BSS) annonce qu’elle a complété la mise en œuvre du gestionnaire de campagne marketing (Marketing Campaign Management System) pour Zain Koweït, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au Moyen-Orient, en partenariat avec Turkcell Technology, une filiale de Turkcell, fournisseur de services de convergence télécoms et technologiques, fondée et basée en Turquie. Le système mis en place permet à Zain Koweït de proposer des offres ciblées à grand nombre de ses abonnés et d'améliorer la fidélisation ainsi que la rétention client.

Le gestionnaire de campagne marketing est une solution BI pour la gestion diversifiée des campagnes tout au long du cycle de vie client. Il permet de gérer les règles de sélection, de définir les segments cibles et les canaux de communication, de planifier et de mettre en œuvre des campagnes marketing et de suivre leurs performances. Le système permet à l'entreprise d'augmenter le taux de réponse et d’améliorer l’efficacité des initiatives de vente et de marketing.

« En tant que premier opérateur de télécommunications de la région, nous sommes fiers de notre service client et souhaitons assurer la fidélité et la satisfaction à vie de nos abonnés. La solution fournie répond à tous nos besoins et nous sommes persuadés que cette solution de gestion de campagne flexible renforcera le développement commercial de Zain », déclare Mohammed Hussain ALHamdan, responsable du département gestion des canaux chez Zain Koweït.

Dmitry Antipov, Chief Customer Officer chez Nexign, commente : « Ce projet marque une étape importante dans l'expansion continue de la présence internationale de Nexign. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont nos régions cibles et nous sommes ravis d'ajouter un autre nom à la liste de nos clients dans la région. La nouvelle solution aidera non seulement Zain à fidéliser ses clients existants, mais aussi à développer sa clientèle. »

Serkan Öztürk, directeur des systèmes d'information chez Turkcell, déclare : « Les nombreuses années d'expérience de Nexign dans le développement et la mise en œuvre de BSS, combinées à la connaissance approfondie de Turkcell Technology du marché local, produisent de bons résultats et nous espérons que la solution mise en œuvre aidera l'opérateur à faire face aux défis que l'évolution des besoins des clients pose aux entreprises de télécommunications. »

À propos de Zain

Zain est un important opérateur de services vocaux et de données mobiles avec une présence commerciale dans sept pays au Moyen-Orient et en Afrique. La société compte plus de 7 500 collaborateurs et propose une large gamme de services vocaux et de données mobiles à plus de 48,5 millions de clients privés et professionnels actifs dans la région.

À propos de Nexign

Nexign, une société de ICS Holding (Intellectual Computer Systems Holding) est un important fournisseur de solutions de soutien aux entreprises (Business Support System - BSS) pour les opérateurs de télécommunications dans 17 pays. La société se concentre sur la modernisation des systèmes informatiques des CSP afin d’augmenter la rentabilité et accélérer la mise sur le marché des nouveaux produits.

Actif sur le marché depuis plus de 30 ans, Nexign a créé une suite complète de solutions technologiques pour accompagner et soutenir la transformation des opérateurs de télécommunications. Les produits de Nexign s’étendent des systèmes de BSS convergents aux solutions d'optimisation sophistiquées pour les logiciels subordonnés. Nexign adopte une approche globale pour restructurer tout type de processus dans l'industrie des télécommunications, ce qui donne un nouvel élan à l'activité client et stimule l'innovation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, merci de vous rendre sur le site Internet et suivez les dernières actualités de Nexign sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

