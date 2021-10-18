小馬智行將在北京開啟公共道路無人駕駛測試

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於矽谷的領先自動駕駛技術公司小馬智行(Pony.ai)今天宣布，公司已獲准在中國首都北京的公共道路上進行無人駕駛測試。小馬智行是在北京獲得這一重要許可證的兩家自動駕駛軟體公司之一。

在獲得這張北京無人駕駛測試許可證之前，小馬智行已於2021年7月獲得在北京高速公路部分路段進行測試的許可證，是首批獲得該許可證的公司之一。

小馬智行現已獲准在北京自動駕駛示範區約20平方公里的區域內進行無人駕駛測試。該區域涵蓋了多個重要的地鐵站、住宅區和科技園區，讓小馬智行可以在極具挑戰性的道路條件下測試其自動駕駛技術。

小馬智行副總裁、北京研發中心負責人張甯表示：「小馬智行在打造安全可靠的『虛擬司機』方面進展順利，為未來的大規模部署奠定了基礎。獲得無人駕駛測試許可證是小馬智行在自動駕駛產業位居領先地位的有力證明。」

此次獲得許可證也讓小馬智行實現了其商業化和大規模部署道路上的另一個關鍵里程碑。該公司於6月獲准在加州和中國廣州進行無人駕駛測試。小馬智行是首家在全球兩個極具活力的運輸市場的公共道路上部署完全無人駕駛車輛的公司，現在又進入其全球第三座無人駕駛城市。

關於小馬智行

小馬智行(Pony.ai)致力於自動駕駛的宏偉願景。我們致力於為全世界帶來安全、永續和無障礙的運輸方式。我們相信，自動駕駛技術可使道路對旅行者更加安全。小馬智行成立於2016年底，一直是美國和中國自動駕駛技術和服務領域的領先者，並在兩國市場率先針對公眾推展自動駕駛出行服務(Robotaxi)試點。公司當前估值53億美元，主要投資人包括豐田汽車公司，安大略教師退休金計畫，紅杉資本和IDG資本等。小馬智行已與豐田、現代、廣汽、一汽等領先的OEM廠商建立合作關係。

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