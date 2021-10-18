小马智行将在北京开启公共道路无人驾驶测试

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于硅谷的领先自动驾驶技术公司小马智行(Pony.ai)今天宣布，公司已获准在中国首都北京的公共道路上进行无人驾驶测试。小马智行是在北京获得这一重要许可证的两家自动驾驶软件公司之一。

在获得这张北京无人驾驶测试许可证之前，小马智行已于2021年7月获得在北京高速公路部分路段进行测试的许可证，是首批获得该许可证的公司之一。

小马智行现已获准在北京自动驾驶示范区约20平方公里的区域内进行无人驾驶测试。该区域覆盖了多个重要的地铁站、住宅区和科技园区，让小马智行可以在极具挑战性的道路条件下测试其自动驾驶技术。

小马智行副总裁、北京研发中心负责人张宁表示：“小马智行在打造安全可靠的‘虚拟司机’方面进展顺利，为未来的大规模部署铺平了道路。获得无人驾驶测试许可证是小马智行在自动驾驶行业位居领先地位的有力证明。”

此次许可证的获得也让小马智行实现了其商业化和大规模部署道路上的另一个关键里程碑。该公司于6月获准在加州和中国广州进行无人驾驶测试。小马智行是首家在全球两个极具活力的出行市场的公共道路上部署完全无人驾驶车辆的公司，现在又进入其全球第三座无人驾驶城市。

关于小马智行

小马智行(“Pony.ai”)致力于自动驾驶的宏伟愿景。我们致力于为全世界带来安全、可持续和无障碍的出行方式。我们相信，自动驾驶技术可使道路对旅行者更加安全。小马智行成立于2016年底，一直是美国和中国自动驾驶技术和服务领域的领先者，并在两国市场率先开展面向公众的自动驾驶出行服务(Robotaxi)试点。公司当前估值53亿美元，主要投资方包括丰田汽车公司，安大略教师养老金计划，红杉资本和IDG资本等。小马智行已与丰田、现代、广汽、一汽等领先的OEM厂商建立合作关系。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。