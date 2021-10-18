Mavenir與HCL就O-RAN標準無線電的整合與供應達成合作

德州理查孫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於利用可以在任何雲端上執行並能改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構網路未來。該公司今天宣布與專注於網路系統測試的全球領先科技公司HCL Technologies (HCL) 締結策略合作關係。此次合作有助於加快符合O-RAN Split 7.2架構的遠端射頻頭端(RRU)的市場供應，同時還將創造一種商業模式，以滿足對O-RAN RRU不斷增長的需求和不斷變化的要求。

如今的RRU生態系統已經發展到能為通訊服務提供者(CSP)提供明顯更多的選擇，包括2G、3G、4G、5G、大規模天線技術(mMIMO)、毫米波(mmWave)、小型基地台和室內無線電。與Mavenir合作的RRU合作夥伴的數量也隨之持續增加，各合作夥伴透過新軟體發布新的複雜無線電，涉及到不同的無線電技術、輸出功率、天線尺寸和頻譜，以滿足O-RAN客戶不斷發展的需求。

本次合作將HCL的協力廠商RRU測試平臺與Mavenir的完全集中式單元(CU)和分散式單元(DU) RAN軟體堆疊相結合。因此，RRU供應商將有能力直接與HCL合作評估他們的O-RAN介面，並與Mavenir符合O-RAN標準的雲端原生CU/DU軟體相整合。

此次合作還將簡化跨多個O-RAN互通性設定檔的測試和驗證，幫助廠商快速驗證頻率變體以及O-RAN市場所需的日益多樣化的RRU產品。

透過支援無線電生態系統的持續擴張和幫助建立自給自足的RRU商業模式，合作還將使RRU廠商和CSP皆受惠：

廠商將能夠在開發針對不同部署應用場景的產品組合時，快速驗證他們符合O-RAN標準的RRU。

CSP將能夠更容易地識別出針對特定使用案例和位置的可用O-RAN相容RRU選項。

Mavenir資深副總裁兼RAN事業部總經理Puneet Sethi表示：「我們將直接滿足客戶和合作夥伴的要求，以加快RRU新產品的整合。O-RAN的產業規模在不斷壯大，現在就需要這樣的模式。歸功於O-RAN和開放式介面，HCL這樣的新參與者能夠進入市場並有效滿足市場需求。隨著越來越多的O-RAN RRU產品湧入市場以及RRU合作夥伴可以快速回應其客戶需求，全球CSP將能夠充分利用他們全部的頻譜資產，並從不斷快速發展的RRU生態系統中獲益。」

HCL工程與研發服務企業副總裁Rajiv Shesh表示：「Mavenir與HCL的這次合作有助於加快O-RAN市場的發展，為CSP和企業等帶來一系列新的產品組合。這為新興生態系統在全球加速關鍵垂直領域的未來創新奠定了基礎。HCL擁有數十年的網路測試經驗、5G專業知識、先進的實驗室設施和先進自動化工具，完全有能力驗證Mavenir和RRU合作夥伴之間的互通性。HCL還具有必要的可見性和報告能力，使營運商和企業能夠部署一流的Mavenir O-RAN解決方案。」

關於Mavenir

Mavenir正在建構網路的未來並開創先進技術，並專注於實現在任何雲端上執行的軟體式單一自動化網路的願景。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結的方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商為全球50%以上的用戶提供服務。www.mavenir.com

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