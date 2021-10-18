Mavenir与HCL就O-RAN标准无线电的整合与供应达成合作

德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件供应商，致力于利用可以在任何云上运行并能改变世界连接方式的云原生软件来构建网络未来。该公司今天宣布与专注于网络系统测试的全球领先科技公司HCL Technologies (HCL) 缔结战略合作关系。此次合作有助于加快符合O-RAN Split 7.2架构的射频拉远头单元(RRU)的市场供应，同时还将创建一种商业模式，以满足对O-RAN RRU不断增长的需求和不断变化的要求。

如今的RRU生态系统已经发展到能为通信服务提供商(CSP)提供明显更多的选择，包括2G、3G、4G、5G、大规模天线技术(mMIMO)、毫米波(mmWave)、小型蜂窝和室内无线电。与Mavenir合作的RRU合作伙伴的数量也随之持续增加，各合作伙伴通过新软件发布新的复杂的无线电，涉及到不同的无线电技术、输出功率、天线尺寸和频谱，以满足O-RAN客户不断发展的需求。

本次合作将HCL的第三方RRU测试平台与Mavenir的完全集中式单元(CU)和分布式单元(DU) RAN软件栈相结合。因此，RRU供应商将有能力直接与HCL合作评估他们的O-RAN接口，并与Mavenir符合O-RAN标准的云原生CU/DU软件相整合。

此次合作还将简化跨多个O-RAN互操作性配置文件的测试和验证，帮助厂商快速验证频率变体以及O-RAN市场所需的日益多样化的RRU产品。

通过支持无线电生态系统的持续扩张和帮助建立自给自足的RRU商业模式，合作还将使RRU厂商和CSP皆受益：

厂商将能够在开发针对不同部署应用场景的产品组合时，快速验证他们符合O-RAN标准的RRU。

CSP将能够更容易地识别出针对特定用例和位置的可用O-RAN兼容RRU选项。

Mavenir高级副总裁兼RAN事业部总经理Puneet Sethi表示：“ 我们将直接满足客户和合作伙伴的要求，以加快RRU新产品的整合。O-RAN的行业规模在不断壮大，现在就需要这样的模式。得益于O-RAN和开放式接口，HCL这样的新参与者能够进入市场并有效满足市场需求。随着越来越多的O-RAN RRU产品涌入市场以及RRU合作伙伴可以快速响应他们的客户需求，全球CSP将能够充分利用好他们全部的频谱资产，并从不断快速发展的RRU生态系统中获益。”

HCL工程与研发服务企业副总裁Rajiv Shesh表示：“ Mavenir与HCL的这次合作有助于加快O-RAN市场的发展，为CSP和企业等带来一系列新的产品组合。这为新兴生态系统在全球范围内加速关键垂直领域的未来创新奠定了基础。HCL拥有数十年的网络测试经验、5G专业知识、先进的实验室设施和高级自动化工具，完全有能力验证Mavenir和RRU合作伙伴之间的互操作性。HCL还具有必要的可见性和报告能力，使运营商和企业能够部署一流的Mavenir O-RAN解决方案。”

关于Mavenir

Mavenir正在构建网络的未来并开创先进技术，并专注于实现在任何云上运行的基于软件的单一自动化网络的愿景。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结的方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。