Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) en Accent Therapeutics (Accent) hebben een exclusieve wereldwijde samenwerkingsovereenkomst getekend voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van Accent’s preklinische fase METTL3-programma.

Acute myeloïde leukemie (AML) is een moeilijk te behandelen kanker van het bloed en het beenmerg, die elk jaar een derde van alle nieuwe gevallen van leukemie in de VS vertegenwoordigt. Wereldwijd neemt de incidentie van AML jaar na jaar toe over de laatste 20 jaar. RNA modifying proteins (RMP’s) zijn een opkomende doelklasse die meerdere aspecten van RNA-biologie controleert en een nieuwe benadering vormt voor de mogelijke behandeling van verschillende kankers. METTL3 is een RMP die preklinisch is gevalideerd als een nieuw therapeutisch doelwit voor AML. Deze samenwerking combineert Accents expertise in therapieën die op RMP zijn gericht, met de capaciteiten en bewezen staat van dienst van Ipsen in de ontwikkeling en commercialisering van oncologische geneesmiddelen.

