STACK Infrastructure與IPI Partners宣佈向亞太地區擴張

丹佛、芝加哥和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球多家創新性企業的數位基礎設施合作夥伴STACK Infrastructure（簡稱“STACK”）今天宣佈將其國際業務擴展到亞太地區，在新加坡設立新的區域總部。

STACK由全球投資平臺IPI Partners (“IPI”)提供資金支持。IPI股權承諾總額超過52.5億美元，專門從事關鍵數位基礎設施資產的收購、開發、租賃和經營，以滿足全球大型優質科技公司的需求。

STACK打算首先以東京和大阪為目標，並計畫與土地所有者和房地產平臺合作，透過收購和有機發展進入新加坡、中國香港、韓國、澳洲和其他亞太市場。

對於此次擴張，IPI和STACK欣然宣佈Pithambar (Preet) Gona已加入STACK，擔任亞太區執行長，負責領導實施公司在該地區的發展策略。Gona先生此前曾擔任Bridge Data Centres（已與ChinData Holdings合併）的總裁、財務長和投資長。在Bridge Data Centres任職之前，Gona先生是黑石(Blackstone)的董事總經理，負責該公司在東南亞的私募股權業務。

最近加入STACK亞太總部的還有Tom Duncan，他將領導業務開發，進一步擴展STACK與土地所有者和其他房地產平臺的獨特合作模式，加強該地區的客戶關係。Duncan先生此前曾擔任世邦魏理仕(CBRE)的執行董事，負責在亞太地區實施該公司的資料中心科技解決方案，並在他13年的任期內發展了選址專長和客戶關係。

管理團隊將坐鎮新加坡，在主要目標市場也聘請了當地的發展專家。

STACK執行長Brian Cox表示：「STACK亞太總部的成立是本公司發展過程中令人振奮的里程碑。我們致力於開拓對客戶具有策略性意義的國際市場，為客戶提供靈活關鍵的基礎設施解決方案，以因應並支援其複雜和不斷變化的要求，向亞太地區擴張是自然的下一步。我們欣然歡迎Preet這位業界公認的領導人加入我們的團隊，並期待從他的本地投資、開發和經營專長中受益。」

Gona先生表示；「STACK透過其創新性科技解決方案和商業模式，已經證明自己是超大規模和企業客戶值得信賴的合作夥伴。我很高興有機會利用STACK在北美取得的巨大成功，我們希望在亞太地區複製這一成功。我們的重點是打造世界級的團隊，成為業界的首選雇主，並協助我們的客戶因應該地區獨特的發展和營運挑戰。」

IPI合夥人Matt A’Hearn評論道：「這次擴張為我們進一步擴大STACK的成功提供了絕佳機會，我們相信STACK的業界領先平臺，加上Preet的領導能力及在該地區的經驗，必能幫助我們取得成功。IPI致力於在亞太地區投資，並滿足全球客戶對數位基礎設施日益成長的需求。」

關於STACK Infrastructure

STACK提供數位基礎設施，協助全球多個創新性公司擴大規模。公司本著客戶至上的原則，在美國、加拿大和亞太地區提供一整套訂製建造、主機託管和配備電力的資料中心解決方案。STACK在主要可用區擁有強大、現行和靈活的擴展能力，可以為快速成長的超大規模和企業公司提供所需的規模和地理覆蓋範圍。世界依靠資料運轉。資料在STACK上運行。

關於IPI Partners

IPI Partners專門從事關鍵數位基礎設施資產的收購、開發、租賃和經營，以滿足全球大型優質科技公司的需求。在過去的五年中，IPI已經建立起全球規模居首的私有超大規模和企業資料中心組合之一，在美國（十大市場中的八個）、加拿大、挪威、瑞典、丹麥和義大利擁有多個設施，能夠支援超過1.3百萬瓩的IT容量。IPI Partners已透過兩個封閉式投資工具籌集了逾52.5億美元的股權承諾總額。

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