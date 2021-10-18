STACK Infrastructure与IPI Partners宣布向亚太区扩张

丹佛、芝加哥和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球多家创新性企业的数字基础设施合作伙伴STACK Infrastructure（简称“STACK”）今天宣布将其国际业务扩展到亚太区，在新加坡设立新的区域总部。

STACK由全球投资平台IPI Partners (“IPI”)提供资金支持。IPI股权承诺总额超52.5亿美元，专门从事关键数字基础设施资产的收购、开发、租赁和运营，以满足全球大型优质技术公司的需求。

STACK打算首先以东京和大阪为目标，并计划与土地所有者和房地产平台合作，通过收购和有机发展进入新加坡、中国香港、韩国、澳大利亚和其他亚太市场。

对于此次扩张，IPI和STACK欣然宣布Pithambar (Preet) Gona已加入STACK，担任亚太区首席执行官，负责领导实施公司在该地区的发展战略。Gona先生此前曾担任Bridge Data Centres（已与ChinData Holdings合并）的总裁、首席财务官和首席投资官。在Bridge Data Centres任职之前，Gona先生是黑石(Blackstone)的董事总经理，负责该公司在东南亚的私募股权业务。

最近加入STACK亚太区的还有Tom Duncan，他将领导业务开发，进一步扩展STACK与土地所有者和其他房地产平台的独特合作模式，加强该地区的客户关系。Duncan先生此前曾担任世邦魏理仕(CBRE)的执行董事，负责在亚太区实施该公司的数据中心技术解决方案，并在他13年的任期内发展了选址专长和客户关系。

管理团队将坐镇新加坡，在主要目标市场也聘请了当地的发展专家。

STACK首席执行官Brian Cox表示：“STACK亚太区的成立是我们公司发展过程中一个激动人心的里程碑。我们致力于开拓对客户具有战略意义的国际市场，向客户提供灵活关键的基础设施解决方案，以满足并支持其复杂和不断变化的要求，向亚太区扩张是自然的下一步。我们欣然欢迎Preet这位业内公认的领导者加入我们的团队，并期待从他的本地投资、开发和运营专长中获益。”

Gona先生表示；“STACK通过其创新性技术解决方案和商业模式，已经证明了自己是超大规模和企业客户值得信赖的合作伙伴。我很高兴有机会利用STACK在北美取得的巨大成功，我们希望在亚太区复制这一成功。我们的重点是打造一个世界级的团队，成为业内的首选雇主，并帮助我们的客户应对该地区独特的发展和运营挑战。”

IPI合伙人Matt A’Hearn评论道：“这次扩张为我们进一步扩大STACK的成功提供了绝佳机会，我们相信STACK行业领先的平台和Preet在该地区的领导和经验能帮助我们取得成功。IPI致力于在亚太区开展投资，并满足全球客户对数字基础设施日益增长的需求。”

关于STACK Infrastructure

STACK提供数字基础设施，助力全球多个创新性公司扩大规模。公司本着客户至上的原则，在美国、加拿大和亚太区提供一整套定制建造、主机托管和配备电力的数据中心解决方案。STACK在主要可用区拥有强大、现行和灵活的扩展能力，可以为快速增长的超大规模和企业公司提供所需的规模和地理覆盖范围。世界依靠数据运转。数据在STACK上运行。

关于IPI Partners

IPI Partners专门从事关键数字基础设施资产的收购、开发、租赁和运营，以满足全球大型优质技术公司的需求。在过去的五年中，IPI已经建立起全球规模居首的私有超大规模和企业数据中心组合之一，在美国（前十大市场中的八个）、加拿大、挪威、瑞典、丹麦和意大利拥有多个设施，能够支持超过1.3吉瓦的IT容量。IPI Partners已通过两个封闭式投资工具筹集了逾52.5亿美元的股权承诺总额。

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